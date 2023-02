Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 20 février

A quatre jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, Joe Biden a effectué lundi une visite surprise à Kiev, où il a rencontré Volodymyr Zelensky.

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, Joe Biden s'est rendu à Kiev lors d'une visite surprise. Le président américain, qui a rencontré et échangé avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé 500 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire. Le Japon doit lui aussi offrir une nouvelle aide à l'Ukraine, tandis que la Chine a nié envisager de fournir des armes aux forces russes.

Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Depuis Kiev, Joe Biden annonce 500 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire

Lors de sa visite surprise à Kiev, lundi, Joe Biden a promis de nouveaux armements et un soutien "indéfectible" à son allié ukrainien.

Par mesure de précaution, Washington avait averti Moscou "quelques heures avant" du départ du président américain à Kiev, selon le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. Une fois arrivé, Joe Biden a annoncé que son pays accroîtrait une fois encore l'aide qu'il apporte à l'Ukraine. Au cours d'un point-presse avec Volodymyr Zelensky, il a évoqué 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire dont les détails seront annoncés dans les jours à venir.

Auprès de Joe Biden, Volodymyr Zelensky évoque les armements de longue portée

Volodymyr Zelensky a salué les livraisons attendues de chars américains Abrams, annoncées il y a quelques semaines après de longues tergiversations et insisté sur les besoins de son armée pour des munitions d'artillerie d'une portée supérieure à 100 kilomètres. Washington en a promis mais leur nombre et le calendrier de leur envoi restent incertains.

Le chef de l'Etat ukrainien a souligné avoir discuté avec Joe Biden d'armements de longue portée, un sujet "très important" car l'Ukraine a besoin de tels systèmes pour frapper les lignes d'approvisionnement russes. "Cette conversation (avec le président américain) nous rapproche de la victoire", a-t-il lâché. Le chef de l'Etat ukrainien y a vu un "signe extrêmement important de soutien", relevant que les deux dirigeants voulaient discuter de "comment gagner (la guerre dès) cette année".

Vladimir Poutine va prononcer son discours sur l'état de l'union

Vladimir Poutine doit prononcer mardi, à 10 heures (heure de Paris), un grand discours annuel devant l'élite politique russe, un évènement qui devrait être largement consacré à la guerre en Ukraine. L'offensive russe déclenchée il y a presque un an, qui devait être éclair, s'est rapidement enlisée et, dès le printemps 2022, Vladimir Poutine a dû renoncer à prendre Kiev, retirant ses forces du nord de l'Ukraine. Il devrait revenir sur l'engagement des forces russes dans ce conflit.

Le même jour, Joe Biden doit rencontrer à Varsovie les dirigeants polonais, parmi les principaux soutiens européens de Kiev, et devrait également s'exprimer sur le conflit.

Le Japon veut aider l'Ukraine à hauteur de 5,5 milliards de dollars

Le Premier ministre nippon a franchi un pas supplémentaire, lundi, en direction d'une aide vers l'Ukraine, avec 5,5 milliards de dollars promis à Kiev. "Il est encore nécessaire d'aider les personnes dont les moyens de subsistance ont été détruits par la guerre et de restaurer les infrastructures détruites", a-t-il déclaré. Fumio Kishida a également fait savoir que les dirigeants des pays du G7 (l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne) tiendront une réunion en ligne avec Volodymyr Zelensky vendredi 24 février.

Le gouvernement chinois nie envisager de fournir des armes à la Russie

C'est un démenti formel. "Nous n'acceptons pas que les Etats-Unis pointent du doigt les relations entre la Chine et la Russie, et encore moins qu'ils exercent des pressions et des contraintes", a déclaré lundi Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qui accuse Washington de "propager de fausses informations". Pékin pourrait fournir des "armes" à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, a averti dimanche Antony Blinken, à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois, Wang Yi.

L'armée ukrainienne en alerte à propos de bombardements sur l'ensemble du pays

Près d'un an après le début de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, l'armée ukrainienne se montre toujours inquiète quant à de nouvelles frappes de Moscou sur son territoire. "La menace de nouvelles frappes aériennes et de missiles russes sur l'ensemble du territoire ukrainien reste élevée", a écrit lundi l’état-major général des forces armées ukrainiennes, dans une publication sur Facebook. "L'ennemi continue de concentrer ses principaux efforts sur la conduite d'actions offensives dans les directions de Koupiansk, Lyman, Bakhmout, Avdiivka et Shakhtar", dans l'est de l'Ukraine.