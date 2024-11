Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 18 novembre

"La réponse de la Russie dans un tel cas sera appropriée et se fera sentir." Le Kremlin a mis en garde, lundi 18 novembre, contre une nouvelle escalade en cas de tirs de missiles à longue portée contre la Russie, après le feu vert donné à Kiev par les Etats-Unis. Sur le terrain, une nouvelle frappe russe a fait au moins dix morts et des dizaines de blessés à Odessa et le président Volodymyr Zelensky a effectué une tournée sur le front Est. Voici ce qu'il faut retenir de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

La Russie promet de réagir si des missiles à longue portée livrés par les Etats-Unis sont tirés depuis l'Ukraine

"L'utilisation par Kiev de missiles de longue portée pour attaquer notre territoire signifierait la participation directe des États-Unis et de leurs satellites (...), ainsi qu'un changement radical dans l'essence et la nature même du conflit", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. "La réponse de la Russie dans un tel cas sera appropriée et se fera sentir", a-t-elle ajouté.

Selon des médias, le feu vert américain pourrait se limiter à des frappes contre la région russe de Koursk partiellement contrôlée par l'armée ukrainienne et où les troupes nord-coréennes seraient déployées.

Joe Biden appelle les pays du G20 à soutenir Kiev

Au lendemain du feu vert donné par les Etats-Unis à Kiev pour l'utilisation de leurs missiles de longue portée contre la Russie, le président américain a appelé, lundi, les pays du G20 à appuyer l'Ukraine . "Les Etats-Unis soutiennent fortement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Tout le monde autour de cette table, à mon avis, devrait faire de même", a déclaré Joe Biden, lors de la première séance plénière du sommet des principales économies mondiales à Rio de Janeiro, au Brésil.

La pérennité du soutien américain a été mise en doute par l'élection de Donald Trump, dont les déclarations pendant la campagne pour la présidentielle font craindre à Kiev et à ses soutiens qu'il ne cherche à faire faire à l'Ukraine des concessions inacceptables pour elle.

Volodymyr Zelensky en visite sur le front Est

Le président Volodymyr Zelensky a effectué lundi une tournée sur le front Est, rendant d'abord visite à ses troupes à Pokrovsk, actuellement la principale cible des attaques russes dans le Donbass. "C'est grâce à la force de ces soldats que l'Est n'est pas complètement occupé par la Russie, a-t-il commenté en description d'une vidéo postée sur Telegram. Il est ensuite allé sur un autre point chaud, à Koupiansk, une ville que les Russes avaient occupée en 2022 et dans laquelle ils ont brièvement pénétré la semaine passée.

Au moins dix personnes tuées dans une frappe contre la ville portuaire d'Odessa

Un tir de missile russe a fait, lundi en plein jour, au moins dix morts et 47 blessés à Odessa, une cité portuaire sur la mer Noire, selon les autorités. Sept policiers, un soignant et deux habitants de la ville figurent parmi les personnes tuées, a déclaré le gouverneur régional. D'après l'armée de l'air ukrainienne, ce sont les éclats d'un projectile russe abattu qui sont tombés sur un quartier d'habitation.

Dans l'Est, trois personnes ont été tuées dans des frappes russes, ont déclaré les autorités régionales, deux à Kostiantynivka (et deux blessés), ainsi qu'une troisième à Siversk.

Ces dernières semaines, la Russie a commencé à intensifier ses frappes meurtrières sur les zones civiles chez son voisin, une tactique considérée par beaucoup en Ukraine comme une tentative de briser le moral de la population, dans l'optique d'éventuelles négociations.