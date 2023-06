Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 12 juin

L'offensive tant attendue de l'armée ukrainienne est "difficile" mais "progresse", a affirmé lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, après que son administration a assuré dans la journée avoir repris au moins sept villages aux forces russes.

"Les pertes ennemies sont exactement au niveau dont nous avons besoin". L'offensive tant attendue de l'armée ukrainienne est "difficile" mais "progresse", a affirmé, lundi 12 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Plus tôt, le gouvernement ukrainien avait affirmé avoir repris depuis ce week-end sept villages dans le sud et l'est du pays. Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée.

Une contre-offensive qui "a vocation à se déployer"

"Les combats sont difficiles, mais nous progressons, et c'est très important", a déclaré dans son adresse quotidienne Volodymyr Zelensky. "La météo n'est pas favorable - la pluie rend notre tâche plus difficile - mais la force de nos soldats donne de bons résultats", a-t-il ajouté, en saluant le retour du drapeau ukrainien dans des "territoires nouvellement libérés".

A Paris, Emmanuel Macron a déclaré que "la contre-offensive ukrainienne" avait "démarré depuis plusieurs jours". "Elle a vocation à se déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois", a ajouté le président français. Il assure "souhaiter" que cette contre-offensive soit "la plus victorieuse possible pour pouvoir ensuite déclencher une phase de négociation dans de bonnes conditions".

A Washington, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a dit espérer que le succès de l'offensive puisse contraindre le président Vladimir Poutine à négocier. "En ce sens, cela pourrait rapprocher la paix, pas l'éloigner", a-t-il ajouté devant la presse.

Sept villages "libérés", des attaques ukrainiennes repoussées côté russe

Plus tôt dans la journée, le gouvernement ukrainien avait affirmé avoir repris depuis ce week-end sept villages dans le sud et l'est du pays. "Sept villages ont été libérés", a précisé la vice-ministre de la Défense Hanna Malyar sur Telegram, évoquant notamment plusieurs localités reprises dans la région de Zaporijja. Hanna Malyar a précisé que des villages près de Zaporijja, avaient été repris, ainsi que le village de Storozheve, dans le sud de la région de Donetsk. "La superficie du territoire repassé sous notre contrôle s'élève à 90 kilomètres carrés", a-t-elle assuré.

Lundi après-midi, l'armée ukrainienne a également affirmé avoir progressé dans la région de Bakhmout. "Les troupes ukrainiennes ont avancé de 250 à 700 mètres dans la direction de Bakhmout", a indiqué le ministère de la Défense.

Moscou a pour sa part affirmé avoir repoussé les attaques ukrainiennes dans la région de Donetsk, près de Velyka Novosilka ainsi que près du village de Levadne, proche de Zaporijja. Ces affirmations de Moscou et de Kiev n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Kiev annonce un bilan des inondations en hausse

L'Ukraine a livré lundi un bilan en hausse des victimes des inondations dues à la destruction du barrage de Kakhovka sur le fleuve Dnipro. "Nous en sommes à dix morts à Kherson et dans sa région... Nous avons aussi 41 portés disparus", a annoncé le ministre de l'Intérieur ukrainein sur le réseau social Telegram. Le gouverneur de la région de Kherson a précisé sur Telegram que deux nouveaux corps de victimes avaient été découverts dans la ville, chef-lieu de la région du même nom.

Le barrage hydro-électrique de Kakhovka, situé dans une zone sous contrôle russe, a été détruit le 6 juin, inondant des centaines de kilomètres carrés en aval, forçant à l'évacuation de millier d'habitants et faisant craindre une catastrophe tant humanitaire qu'environnementale.

Le chef de l'ONU "inquiet" pour l'accord sur les céréales ukrainiennes

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit "inquiet" pour l'accord permettant les exportations de céréales ukrainiennes. "Nous travaillons dur pour nous assurer qu'il sera possible de maintenir l'Initiative de la mer Noire et que dans le même temps nous puissions poursuivre notre travail pour faciliter les exportations russes", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

En juillet 2022, l'Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations unies avaient signé l'Initiative céréalière de la mer Noire pour permettre les exportations de céréales ukrainiennes. Cet accord crucial, qui a permis de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre, a été prolongé plusieurs fois depuis, la dernière en mai, pour deux mois, à l'issue d'intenses négociations. Mais une explosion sur une portion du pipeline Togliatti-Odessa pour les livraisons d'ammoniac, un composant chimique essentiel de l'engrais minéral, risque d'avoir un "impact négatif" sur l'avenir de l'accord céréalier de la mer Noire, a prévenu le Kremlin.