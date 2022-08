Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 25 août

La situation à la centrale nucléaire de Zaporijjia devient critique. "Pour la première fois de son histoire", la plus grande centrale d'Europe est "totalement déconnectée" du réseau électrique à cause des "incendies" à proximité de la centrale et les "attaques terroristes" de la Russie ces derniers jours, a assuré Energoatom. A Tchaplyne, le bilan de l'attaque russe est d'au moins 25 morts, "dont deux enfants, et 32 blessés", a détaillé l'opérateur des trains ukrainiens. Franceinfo revient sur les faits marquants du jeudi 25 août sur le front de la guerre en Ukraine.

La centrale nucléaire de Zaporijjia "totalement déconnectée" du réseau électrique

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, sous contrôle russe et victime de plusieurs bombardements, est "totalement déconnectée" du réseau électrique après l'endommagement des lignes de communication "pour la première fois dans son histoire", a annoncé l'opérateur ukrainien Energoatom. Ces dernières ont été abîmées par des "incendies" à proximité de la centrale et les "attaques terroristes" de la Russie ces derniers jours, a assuré Energoatom.

"Trois autres lignes de communication avaient été précédemment endommagées lors d'attaques terroristes" russes, a déclaré l'opérateur. L'approvisionnement en électricité de la centrale nucléaire en elle-même est assuré depuis la centrale thermique. "Des opérations sont en cours pour connecter un réacteur au réseau", a-t-il ajouté.

Conversation entre la France et la Russie au sujet de Zaporijjia

L'éventuelle visite de la centrale nucléaire par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), validée par Vladimir Poutine, n'a toujours pas été fixée. Une conversation entre le ministre des Armées Sébastien Lecornu et son homologue russe a eu lieu jeudi à ce sujet. "L'importance de l’inspection de la centrale de Zaporojié par les représentants de l'AIEA et la volonté de leur fournir l'assistance nécessaire ont été soulignées", a annoncé l'Ambassade de Russie en France sur Twitter.

Une gare frappée par des missiles russes

La Russie a affirmé avoir tué "plus de 200 militaires ukrainiens" dans une frappe ayant touché la gare ferroviaire de Tchaplyne dans la région de Dnipro (centre-est de l'Ukraine), mercredi. Le bilan est d'au moins "25 morts, dont deux enfants, et 32 blessés", selon des informations fournies jeudi matin sur Telegram par l'opérateur des trains ukrainiens. Les responsables "devront rendre des comptes", a averti le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell.

Un tribunal international dès l'an prochain ?

Kiev a l'intention de créer dès l'an prochain un tribunal international, afin d'y juger le président russe, Vladimir Poutine, et les responsables de l'invasion de l'Ukraine, a révélé à l'AFP Andriï Smirnov, le chef-adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne. "C'est la seule option pour que soient tenus rapidement responsables les criminels qui ont démarré la guerre contre l'Ukraine. La meilleure, la plus rapide et la plus efficace", a insisté le haut responsable.