Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 24 mars

"Nous sommes en train de rentrer dans une crise alimentaire sans précédent." Emmanuel Macron a proposé jeudi 24 mars, lors des sommets du G7 et de l'Otan, un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire, en lien avec l'Union africaine, pour faire face au manque d'approvisionnement en blé et en céréales russes et ukrainiens de plusieurs pays.

Ce plan vise à combattre la crise alimentaire "gravissime" qui pourrait frapper les pays dépendants de ces exportations. Il redoute "des conséquences politiques massives dans plusieurs pays". Franceinfo résume ce qu'il faut retenir des développements de la journée.

L'Otan répondra si la Russie a recours à l'arme chimique

L'Otan et le G7 craignent l'usage d'armes chimiques en Ukraine. Les Occidentaux ont jugé jeudi très crédible le risque d'une attaque chimique, contre lequel le président ukrainien Volodymyr Zelensky les a mis en garde dans une intervention vidéo depuis Kiev. "Nous répondrons si la Russie y a recours. La nature de la réponse dépendra de la nature de cette utilisation", a déclaré le président américain Joe Biden à l'issue des sommets de l'Otan et du G7 à Bruxelles.

Le G7 veut que Poutine et ses soutiens "rendent des comptes"

Les pays du G7 ont assuré jeudi qu'ils "ne ménageraient pas leurs efforts" pour que le président russe et ses soutiens, parmi lesquels le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, "rendent des comptes". "La population russe doit savoir que nous n'avons aucun grief à son égard", ont ajouté les pays du G7.

L'ONU "exige" la fin immédiate du conflit

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté jeudi à une écrasante majorité de 140 voix un nouveau texte demandant à la Russie un arrêt "immédiat" de la guerre. Le texte était débattu depuis mercredi matin. Il "exige une cessation immédiate des hostilités par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, en particulier de toutes les attaques contre des civils et des objectifs civils".

L'Otan au secours de l'Ukraine contre les menaces chimiques

L'Otan va fournir à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires, a annoncé le secrétaire général de l'Alliance. Quatre nouveaux groupements tactiques vont être déployés en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie et en Slovaquie pour renforcer les défenses de l'Otan sur son flanc oriental. Le président ukrainien accuse la Russie d'utiliser des "bombes au phosphore". Et pour lui, "le risque d'une utilisation à grande échelle d'armes chimiques par la Russie en Ukraine est bien réel".

De nouveaux bombardements meurtriers

Au moins cinq personnes sont mortes, dont deux enfants, et six autres blessées dans des frappes russes près de Louhansk (est), a expliqué le gouverneur de la région, qui accuse les Russes de larguer des bombes au phosphore. A Kharkiv (nord-est), au moins six civils ont été tués et 15 autres blessés dans un bombardement, selon le gouverneur régional. La frappe a touché un bureau de poste près duquel des habitants recevaient de l'aide humanitaire, a-t-il précisé, dénonçant un nouveau "crime des occupants russes".

Nouvelles sanctions de Londres et Washington

Londres a annoncé de nouvelles sanctions visant 59 personnalités et entreprises russes et six entités biélorusses, tout comme Washington, qui sanctionne le monde politique, des oligarques et 48 "grandes entreprises publiques" du secteur de la défense. Le G7 et l'UE vont sanctionner toute transaction impliquant les réserves d'or russe pour éviter que le pays ne contourne les mesures d'isolement financier prises par les Occidentaux, a annoncé la Maison Blanche.