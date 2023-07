Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 20 juillet

Odessa, le grand port de la mer Noire, a été touché pour la troisième nuit consécutive.

La fin de l'accord sur les céréales ukrainiennes n'a pas fini d'avoir des conséquences. En réponse à la décision de Moscou de considérer comme militaires tous les bateaux circulant en mer Noire, Kiev a décidé de prendre les mêmes dispositions. Alors que les combats se concentrent dans l'est de l'Ukraine où les armées ukranienne et russe se font face, sans progrès significatifs, franceinfo revient sur les faits marqunts de la journée.

Odessa frappée pour la troisième nuit consécutive

Au moins trois personnes sont mortes et plus de vingt ont été blessées dans les frappes russes de drones et de missiles sur les ports ukrainiens de Mykolaiv et d'Odessa, ont affirmé des responsables, en publiant des images de bâtiments en flammes ou partiellement effondrés.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a lancé au total 38 missiles et drones sur les deux villes. "Malheureusement, il n'a pas été possible d'intercepter tous les missiles, en particulier les missiles supersoniques Kh-22 et Onyx, qui sont très difficiles à détruire", a précisé le gouverneur de la région d'Odessa. Ces missiles, rarement tirés par Moscou, ont déjà été utilisés lors de l'attaque russe dans la nuit de mardi à mercredi qui a ciblé les terminaux céréaliers et les infrastructures portuaires d'Odessa et de Tchornomorsk, détruisant quelque 60 000 tonnes de grain.

"Une nuit d'enfer pour notre peuple !", a réagi le patron du service ukrainien des Situations d'urgence. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé l'action de "terroristes russes" qui "continuent leurs tentatives de détruire la vie". Ces attaques russes ont également été "fermement" condamnées par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Sur la navigation en mer Noire, Kiev adopte la même mesure que Moscou

Avec la fin de l'accord sur les céréales ukrainiennes, le ministère de la Défense russe a annoncé, mercredi, qu'à partir de jeudi "tous les navires naviguant dans les eaux de la mer Noire à destination des ports ukrainiens seront considérés comme des bateaux transportant potentiellement des cargaisons militaires".

Kiev a répondu à Moscou en prenant une décision similaire. "Tous les navires naviguant dans les eaux de la mer Noire en direction des ports maritimes de la Russie et des ports maritimes ukrainiens situés sur le territoire temporairement occupé par la Russie pourront être considérés par l'Ukraine comme transportant des marchandises militaires avec tous les risques associés", a mis en garde le ministère ukrainien de la Défense dans un communiqué. Il a également "interdit" dès jeudi la navigation dans le secteur nord-est de la mer Noire et le détroit de Kertch au large de la Crimée.

Paris peut accorder le statut de réfugiés aux déserteurs de l'armée russe

"Les Russes fuyant la mobilisation pour la guerre en Ukraine et les mobilisés ayant déserté peuvent obtenir le statut de réfugié", a estimé la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un communiqué, car "un ressortissant russe appelé dans le cadre de cette mobilisation est susceptible de commettre, directement ou indirectement, des crimes de guerre".

Cette doctrine, la première en France concernant les déserteurs de l'armée russe, s'appuie sur une directive européenne du 13 décembre 2011 et un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015.