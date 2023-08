Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 17 août

Le porte-conteneurs "Joseph Schulte" a quitté mercredi le port ukrainien d'Odessa, et est arrivé jeudi soir en Turquie, une première depuis juillet.

Le premier cargo au départ de l'Ukraine après la fin de l'accord sur les céréales est arrivé, jeudi 17 août, dans la soirée à Istanbul et la Turquie a par ailleurs "mise en garde" la Russie après des tirs de sommation dimanche sur un autre cargo. On fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée du côté de la guerre en Ukraine.

Le cargo au départ de l'Ukraine est arrivé à bon port

Le porte-conteneurs "Joseph Schulte", battant pavillon de Hong Kong, a quitté mercredi le port ukrainien d'Odessa, et est arrivé jeudi soir en Turquie. Il s'agit d'un défi lancé à la Russie qui menace d'attaquer de tels navires depuis qu'elle a mis fin en juillet à l'accord par lequel l'Ukraine pouvait exporter ses céréales.

Le porte-conteneurs emprunte "un nouveau couloir humanitaire" établi par Kiev, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tandis que la Russie a procédé le week-end dernier à des tirs de sommation envers un cargo qui se dirigeait vers Izmaïl, un port sur le Danube dans le sud de l'Ukraine.

Le chef d'état-major de l'armée slovaque s'est rendu sur le front

Le représentant militaire de ce pays membre de l'Otan s'est rendu sur le front dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé les forces ukrainiennes. Selon l'état-major des troupes d'Ukraine, le général Daniel Zmeko a rencontré le "groupement opérationnel-stratégique Tavria", qui combat actuellement dans la région méridionale de Zaporijjia et dans le sud de la région orientale de Donetsk. A cette occasion, "la partie ukrainienne a remercié la Slovaquie pour l'assistance matérielle et technique fournie" à Kiev, a-t-il ajouté.

L'Ukraine a reçu de nouveaux systèmes antiaériens allemands pour protéger son ciel

Kiev a annoncé avoir reçu de nouveaux systèmes antiaériens Iris-T allemands pour protéger son ciel, au moment où ses régions du sud, mais aussi de l'est, sont de plus en plus visées par des frappes lointaines russes. "Un grand merci à nos partenaires", s'est félicité sur Twitter le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak. "Notre ciel sera plus protégé" avec ces systèmes de défense antiaériens de courte portée, a-t-il fait valoir. Selon des données mises à jour jeudi sur le site du gouvernement allemand, Berlin a livré "deux lanceurs Iris-T SLS" à Kiev.

Cinq soldats ukrainiens condamnés à 22 ans de prison par les séparatistes prorusses

Les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont condamné à de lourdes peines, allant de 12 et 24 ans de réclusion, de prison cinq militaires ukrainiens accusés de "meurtre" et de "traitements cruels envers des civils", a annoncé le Comité d'enquête russe.

Vladimir Pafitsevitch et Evgueni Vakhnenko ont ainsi été reconnus coupables de "traitements cruels envers la population civile", de "recours à des méthodes interdites lors d'un conflit armé" et de "meurtre en groupe avec préméditation", a précisé cette instance chargée des principales investigations en Russie. Capturés pendant l'offensive russe en Ukraine, ils ont été condamnés chacun à 22 ans de réclusion.

Une frappe russe fait un mort dans le nord-est

Des bombardements russes ont fait un mort et un blessé dans le nord-est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales. "Vers 10 heures du matin (huit heures, heure française), les occupants ont bombardé Zaoskillia", dans la banlieue est de la ville de Koupiansk, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv Oleg Synegoubov.

"Malheureusement, une femme née en 1962 est morte", a-t-il déploré, ajoutant qu'une autre femme, "née en 1963", avait été blessée "par des éclats d'obus" et qu'un immeuble d'habitation avait été endommagé. Les Russes ont progressé près de Koupiansk, qui se retrouve désormais à quelques kilomètres seulement de la ligne de front.