Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 13 juillet

Des frappes nocturnes ont eu lieu pour la troisième nuit consécutive en Ukraine, principalement sur sa capitale Kiev.

Peu après le sommet de l'Otan, le président américain Joe Biden a assuré que l'Ukraine deviendrait membre de l'Alliance, mais pas tant que la guerre ferait rage entre Moscou et Kiev. Une perspective à laquelle la Russie a répondu, jeudi 13 juillet, par une série d'attaques aériennes sur l'Ukraine, qui ont fait au moins quatre blessés à Kiev, selon les autorités ukrainiennes. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de la journée du côté du conflit en Ukraine.

Des bombes à sous-munitions américaines déjà livrées à l'armée ukrainienne

Les forces armées ukrainiennes ont déjà reçu des armes à sous-munitions, armement controversé promis par Washington à Kiev pour l'aider dans sa lente contre-offensive face à l'armée russe, ont déclaré jeudi des responsables militaires des deux pays. "Nous venons de les recevoir, nous ne les avons pas encore utilisées, mais elles peuvent radicalement changer" la situation sur le champ de bataille, a déclaré Oleksandre Tarnavsky, le commandant de la contre-offensive dans le sud du pays, dans une interview sur CNN.

Les Etats-Unis ont annoncé la semaine dernière qu'ils livreraient ces armes à l'Ukraine, malgré les inquiétudes suscitées par le risque à long terme posé aux civils. "L'ennemi comprend également qu'en obtenant ces munitions, nous aurons un avantage", a déclaré Oleksandre Tarnavsky, tout en assurant que les forces ukrainiennes n'utiliseraient pas ces armes dans les zones fortement peuplées. "Les Russes pensent que nous allons l'utiliser sur toutes les zones du front (...) C'est très faux", a-t-il soutenu.

Biden juge que Poutine "a déjà perdu la guerre"

Vladimir Poutine "a déjà perdu la guerre", a affirmé Joe Biden. "Il pourrait finir la guerre demain, il n'aurait qu'à dire : 'J'arrête'", a déclaré le président américain lors d'une visite en Finlande, célébrant la récente adhésion à l'Otan du pays nordique voisin de la Russie. "Il n'y a pas de possibilité pour lui de gagner la guerre en Ukraine (...) Il l'a déjà perdue", a assuré Joe Biden, soulignant le manque de ressources de la Russie et ses difficultés économiques. Malgré le peu de progrès de la contre-offensive ukrainienne sur le front, le président américain s'est dit convaincu que celle-ci mènerait à une demande de négociations de la part de Moscou. "J'espère, et c'est mon attente, que l'Ukraine fera des progrès significatifs dans son offensive et que cela débouchera sur un règlement négocié à un moment ou à un autre", a déclaré le dirigeant américain.

Une série d'attaques aériennes sur l'Ukraine

Après les discussions sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, lors du sommet de l'Alliance à Vilnius (Lituanie), la Russie a répondu jeudi par une série d'attaques aériennes sur l'Ukraine. Elles ont fait au moins quatre blessés à Kiev, selon les autorités ukrainiennes. Vladimir Poutine a commenté la possible adhésion d'Ukraine, se disant "certain que cela n'améliorera pas la sécurité de l'Ukraine et que, d'une manière générale, cela rendra le monde beaucoup plus vulnérable et mènera à des tensions supplémentaires sur la scène internationale".

S'exprimant à la télévision russe en marge d'un forum technologique, il a ajouté que "la menace d'une adhésion de l'Ukraine" à l'Otan était précisément "une des raisons" de l'intervention militaire russe dans le pays en février 2022.

Kiev affirme avoir abattu 20 drones russes et deux missiles de croisière

L'Ukraine a affirmé avoir abattu 20 drones russes et deux missiles de croisière dans la nuit de mercredi à jeudi. "Nous avons mené avec succès une opération de défense aérienne", a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air Youriï Ignat. "Vingt drones Shahed ont été détruits, tous ceux qui volaient ont été abattus. Deux missiles de croisière Kalibr ont aussi été détruits", a-t-il ajouté.

Les drones d'attaque, de fabrication iranienne, ont été abattus "principalement dans la région de Kiev", a précisé l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué séparé sur Telegram. Ces engins étaient "entrés dans la capitale en provenance de différentes directions", avait auparavant expliqué l'administration militaire de Kiev, assurant que la défense antiaérienne en avait détruit "une douzaine" au-dessus de cette ville.

Les demandes russes pas prises en compte sur les céréales ukrainiennes, selon Moscou

Le président russe Vladimir Poutine a jugé que "pas une seule" des demandes russes avait été prise en compte au cours des négociations en vue de prolonger l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes qui expire le 17 juillet. "Je tiens à souligner que rien n'a été fait, rien du tout", a-t-il insisté lors d'un entretien télévisé. "Tout se fait à sens unique." Signée en juillet 2022 à Istanbul avec la Russie et l'Ukraine sous l'égide de la Turquie et des Nations unies, l'Initiative sur les céréales en mer Noire a permis d'exporter près de 33 millions de tonnes de céréales d'Ukraine malgré la guerre.