Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 11 mai

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a assuré dans un entretien à la BBC (site en anglais), diffusé jeudi 11 mai, que son armée avait encore besoin de temps pour préparer une contre-offensive d'ampleur. Pour l'aider, le Royaume-Uni a fait savoir qu'il deviendrait le premier pays à fournir des missiles de longue portée. Voici les principales informations de cette nouvelle journée de conflit.

L'Ukraine a besoin de temps avant une contre-offensive, admet Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a assuré dans un entretien à la BBC (site en anglais) que son armée avait encore besoin de temps pour préparer une contre-offensive d'ampleur très attendue destinée à repousser les forces russes, faute de "perdre beaucoup de monde", a-t-il expliqué.

Cette opération ukrainienne est en préparation depuis des mois, alors que le front est en grande partie figé depuis l'année dernière, l'essentiel des combats se déroulant pour le contrôle de la ville dévastée de Bakhmout, dans l'est.

L'armée ukrainienne a entraîné de nouvelles forces et accumulé des munitions et des équipements fournis par les pays occidentaux qui seront, selon des analystes, la clé pour reprendre aux Russes les territoires qu'ils occupent.

Le Royaume-Uni va livrer des missiles de longue portée à l'Ukraine, une première

Le Royaume-Uni va devenir le premier pays à fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine en réponse à "l'agression continue" de la Russie, a annoncé le ministre de la Défense britannique Ben Wallace. Ces missiles de croisière ont une portée de plus de 250 kilomètres, plus que toutes les autres armes fournies à Kiev par les pays occidentaux. Ces missiles ont la capacité d'atteindre des zones dans l'Est de l'Ukraine contrôlées par les forces russes.

"Le don de ces systèmes d'armes donne à l'Ukraine la meilleure chance de se défendre contre la brutalité continue de la Russie", a ajouté Ben Wallace. Ces missiles "vont permettre à l'Ukraine de repousser les forces russes basées sur le territoire souverain de l'Ukraine".

Le missile Storm Shadow, qui est développé conjointement par le Royaume-Uni et la France, est lancé depuis les airs. Il est appelé SCALP par l'armée française.

L'armée russe dément toute "percée" de ses défenses par les forces ukrainiennes

L'armée russe a démenti dans un communiqué toute "percée" de ses défenses par les forces ukrainiennes, comme s'en sont inquiétés des blogueurs militaires prorusses et le patron du groupe paramilitaire Wagner.

Plusieurs blogueurs prorusses suivant la situation sur le terrain se sont alarmés de mouvements de troupes ukrainiennes et de l'abandon par les soldats russes de positions, notamment près de Bakhmout, épicentre des combats dans l'Est de l'Ukraine.

"Les déclarations diffusées par des chaînes Telegram individuelles sur des 'percées des défenses' qui auraient eu lieu dans diverses parties de la ligne de contact ne correspondent pas à la réalité", a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Il a assuré dans son bilan de la journée écoulée avoir repoussé quelques attaques et opérations de reconnaissance ukrainiennes sur le front, sans que leur nombre diffère avec ce qui est rapporté les jours et semaines précédentes.

Les Etats-Unis accusent l'Afrique du Sud d'avoir livré des armes à la Russie

L'ambassadeur américain à Pretoria a accusé l'Afrique du Sud d'avoir fourni un soutien militaire à la Russie, en dépit de sa neutralité déclarée dans le conflit avec l'Ukraine, froissant le gouvernement sud-africain qui promet une enquête et regrette la publicité de ces propos.

Washington a salué l'annonce de cette enquête. "Cela serait une étape bienvenue", a déclaré sobrement le porte-parole adjoint du département d'Etat, Vedant Patel, lors d'un point-presse.

Selon Reuben Brigety, l'ambassadeur américain en Afrique du Sud, les Etats-Unis sont convaincus que "des armes et des munitions ont été chargées" à bord d'un cargo russe, amarré près du Cap début décembre, "avant qu'il ne reparte vers la Russie". "Armer les Russes est extrêmement grave" et "fondamentalement inacceptable", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec des medias sud-africains.

Interrogé au Parlement, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé que les questions concernant ce navire, le Lady R, étaient "en cours d'examen", ajoutant que "le moment venu, nous serons en mesure d'un parler".