Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 7 mai

Le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé avoir eu "la promesse" de Moscou de recevoir plus de munitions et d'armements.

La tension redescend entre Wagner et Moscou. Le chef du groupe paramilitaire, Evguéni Prigojine, a affirmé dimanche 7 mai avoir eu "la promesse" de Moscou de recevoir plus de munitions et d'armements pour continuer à combattre dans la ville ukrainienne de Bakhmout. Du côté de la centrale nucléaire de Zaporijjia, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a alerté samedi, tard dans la journée, sur le risque d'un "grave accident nucléaire". Franceinfo vous résume ce qu'il faut retenir de cette journée de conflit.

Le chef de Wagner dit avoir eu "la promesse" de Moscou de recevoir les munitions demandées

Evguéni Prigojine, a annoncé, dimanche, avoir eu "la promesse" de Moscou de recevoir plus de munitions et d'armements pour continuer à combattre dans la ville ukrainienne de Bakhmout. Le patron de Wagner menaçait depuis plusieurs jours de se retirer de cette localité. "On nous jure que tout le nécessaire sera fourni à nos flancs (autour de Bakhmout) pour que l'ennemi ne les perce pas et on nous dit qu'on peut agir à Artiomovsk (nom soviétique de Bakhmout) comme on l'estime nécessaire", a-t-il assuré dans un message audio publié par son service de presse.

Evguéni Prigojine a aussi expliqué que le général Sergueï Sourovikine prendrait désormais "toutes les décisions concernant les opérations militaires de Wagner en coopération avec le ministère russe de la Défense". "C'est la seule personne avec des étoiles de général d'armée qui sait combattre", a lancé Evguéni Prigojine. Sergueï Sourovikine, réputé impitoyable, avait été nommé en octobre commandant des forces russes en Ukraine, à la grande satisfaction du patron de Wagner, et avait coordonné le retrait de l'armée russe de la ville de Kherson.

Après l'explosion, l'écrivain Zakhar Prilépine dit qu'il ne se laissera pas intimider

"Je le dis aux démons, vous n'intimiderez personne". L'écrivain russe Zakhar Prilépine a assuré, dimanche, ne pas se laisser intimider après avoir survécu à l'explosion de sa voiture en Russie samedi. "Merci à tous ceux qui ont prié, car il aurait été impossible de survivre à une telle explosion", a déclaré sur Telegram ce soutien farouche au Kremlin, ajoutant que "Dieu existe". Il a rendu hommage à son chauffeur Alexander Shubin qui a péri dans l'explosion. "Mon cher ami, mon protecteur pendant huit ans, est mort", a-t-il déclaré. Zakhar Prilépine a aussi raconté avoir déposé sa fille "cinq minutes avant l'explosion".

La Russie a accusé samedi les "parrains" occidentaux de l'Ukraine, et au premier chef les Etats-Unis, de partager la responsabilité "d'attentats terroristes" commis sur son sol par Kiev, selon elle. L'Ukraine a démenti toute implication.

La Russie dit avoir repoussé une nouvelle attaque de drones

L'administration russe en Crimée annexée a expliqué sur Telegram avoir repoussé pendant la nuit un raid "une dizaine de drones" ukrainiens sur Sébastopol, au moment où se profile une contre-offensive de Kiev. Deux engins ont été abattus au-dessus de la mer et un autre est tombé dans une forêt après avoir "perdu le contrôle", a détaillé Mikhaïl Razvojaïev, gouverneur de la ville, selon qui "aucune infrastructure (...) n'a subi de dégâts" à Sébastopol. La veille, les autorités russes avaient annoncé avoir abattu un missile balistique ukrainien au-dessus de la Crimée, un événement rarement signalé.

L'AIEA veut éviter un "grave accident" près de la centrale nucléaire de Zaporijjia

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a alerté sur le risque d'un "grave accident nucléaire" à la centrale de Zaporijjia, occupée par les forces russes en Ukraine. Une ville voisine, où vivent la plupart des employés, est actuellement évacuée. Cette centrale, la plus grande d'Europe, a été visée à plusieurs reprises par des tirs depuis le début du conflit, faisant craindre une catastrophe.