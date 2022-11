Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 20 novembre

De "puissantes explosions" se sont produites dans le secteur de la centrale ukrainienne de Zaporijjia, a annoncé dimanche 20 novembre Rafael Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). De son côté, l'Ukraine a nié l'exécution de prisonniers russes par ses forces. Franceinfo fait le point sur les actualités de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Des explosions dans le secteur de la centrale de Zaporijjia

La Russie et l'Ukraine se sont accusées mutuellement dimanche d'avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, occupée militairement par l'armée russe. "Le niveau de radiation dans la zone de la centrale reste conforme à la norme" a précisé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi a quant à lui estimé que les frappes du weekend - "une bonne douzaine" - étaient "absolument délibérées, ciblées", sans en attribuer la responsabilité aux forces russes ou ukrainiennes, - et a jugé la situation "gravissime", dans un entretien à la chaîne française BFMTV.

L'Ukraine rejette les accusations de Moscou sur l'"exécution" de prisonniers russes

Le chargé des droits de l'Homme ukrainien a rejeté les accusations de Moscou sur un cas d'"exécution" de prisonniers de guerre russes. Le médiateur Dmytro Loubynets a déclaré que les "extraits de vidéo" présentés par Moscou comme la preuve que Kiev avait exécuté des prisonniers de guerre russes montraient en fait que les soldats russes "utilisant une reddition feinte", avaient "commis un crime de guerre en ouvrant le feu sur les forces armées ukrainiennes".

Pour l'Ukraine, négocier aujourd'hui avec Moscou signifie "capituler"

Les tentatives de l'Occident de pousser l'Ukraine à négocier avec Moscou après une série d'importantes victoires militaires de Kiev sont "bizarres" et relèvent d'une demande capitulation, a déclaré à l'AFP Mykhaïlo Podoliak, conseiller clé de la présidence ukrainienne.

D'après lui, la Russie "va simplement temporiser". "Entre-temps, elle va former ses mobilisés, trouver des armes supplémentaires", a-t-il ajouté. Moscou n'a fait "aucune proposition directe" à Kiev sur ces pourparlers, a assuré le conseiller. "La Russie ne veut pas de négociations", a-t-il martelé.