Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 10 septembre

Deux travailleurs humanitaires, un Canadien et une Espagnole, ont trouvé la mort dans l'est de l'Ukraine, dans une attaque attribuée dimanche par Kiev aux troupes russes.

Kiev a accusé les forces russes, dimanche 10 septembre, d'avoir tué deux travailleurs humanitaires, un Canadien et une Espagnole, dans l'est de l'Ukraine, qualifiant leur mort de "perte douloureuse et irréparable". Cette journée a également été marquée par diverses opérations militaires, ainsi que par des élections controversées dans les régions ukrainiennes occupées par les forces russes. Voici ce qu'li faut en retenir.

Deux humanitaires canadien et espagnol tués en Ukraine

Deux travailleurs humanitaires, un Canadien et une Espagnole, ont trouvé la mort près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, dans une attaque attribuée dimanche par Kiev aux troupes russes. Les deux victimes, Anthony Ihnat et Emma Igual, travaillaient pour l'ONG Road to Relief. L'attaque a eu lieu samedi matin à Tchassiv Yar, près de Bakhmout, selon l'ONG. "A la suite d'un tir direct, le véhicule s'est renversé et a pris feu", a-t-elle indiqué. Emma Igual, 32 ans, était la directrice et la co-fondatrice de la structure, qui se consacre à l'évacuation de civils loin de la ligne de front.

Le groupe de travailleurs humanitaires avait quitté Sloviansk et se dirigeait vers Bakhmout pour évaluer les besoins de civils "pris dans les échanges de tirs" dans la ville d'Ivanivske. Road to Relief a indiqué que deux de ses bénévoles, Ruben Mawick, de nationalité allemande, et Johan Mathias Thyr, de nationalité suédoise, avaient aussi été "blessés par des éclats et des brûlures".

Moscou revendique des attaques, Kiev dit "avancer"

La Russie a affirmé avoir détruit en mer Noire, dans la nuit de samedi à dimanche, trois vedettes militaires rapides, avec à leur bord des soldats ukrainiens qui se dirigeaient vers la Crimée annexée, selon l'armée russe. L'armée russe a également annoncé que huit drones ukrainiens avaient été abattus par la défense aérienne au-dessus de la Crimée et un autre dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine.

L'armée ukrainienne a, elle, accusé les forces russes d'avoir lancé 32 drones explosifs sur son territoire, en majorité sur la région de Kiev, dans la nuit de samedi à dimanche. Sur ce total, "25 ont été détruits par les forces de défense aérienne ukrainiennes", a affirmé l'état-major ukrainien. Selon l'administration militaire de Kiev, un appartement a été endommagé par des chutes de débris, de même que des voitures et des câbles de trolleybus. Une personne a été blessée.

Sur le front, l'Ukraine a évoqué une progression de ses troupes face aux Russes dans le sud du pays. "Nous avançons ! Les forces de défense dans le secteur de Tavria ont progressé de plus d'un kilomètre", s'est félicité le général en charge de la contre-offensive dans cette région.

Le parti de Poutine en tête dans les régions occupées

Le parti Russie unie du président Vladimir Poutine arrivait en tête, dimanche soir, d'élections régionales organisées dans les quatre territoires annexés par Moscou en Ukraine, selon la Commission électorale centrale de Russie. Malgré de vives condamnations des Occidentaux, la Russie avait proclamé en septembre 2022 l'annexion de quatre territoires ukrainiens qu'elle ne contrôle que partiellement (Zaporijjia, Kherson, Donetsk et Lougansk), à l'issue de "référendums" non reconnus par la communauté internationale.

Avec ces élections réparties sur trois jours, de vendredi à dimanche, Moscou tente de légitimer ses annexions en Ukraine en faisant voter les territoires occupés dans l'est et le sud. Les futurs élus municipaux et régionaux auront en théorie la possibilité de désigner les gouverneurs et les maires des communes. Kiev et ses alliés ont d'ores et déjà dénoncé des scrutins "illégaux".

La Turquie veut relancer l'accord céréalier sur la mer Noire

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a appelé à ne pas "marginaliser" la Russie dans les pourparlers pour relancer l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire. Il a annoncé l'organisation d'une réunion prochaine sur le sujet avec des représentants russes, ukrainiens et onusiens, sans précision de date ni de lieu. Toute initiative qui isolerait Moscou dans ce dossier "ne sera viable", a-t-il prévenu, après la clôture du sommet du G20 à New Delhi, et quelques jours après s'être rendu à Sotchi (Russie) pour s'entretenir avec le président russe, Vladimir Poutine.

Négocié sous l'égide d'Ankara et de l'ONU à l'été 2022, cet accord visait à sécuriser les exportations céréalières de Kiev via les ports ukrainiens sur la mer Noire. La Russie s'est retirée en juillet de l'accord, crucial pour l'approvisionnement alimentaire mondial, affirmant que l'accès au marché international de ses propres produits agricoles et engrais était entravé par les sanctions occidentales.