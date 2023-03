Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 30 mars

Un journaliste américain du "Wall Street Journal" a été arrêté en Russie, pour "espionnage". Evan Gershkovich a nié les accusations portées contre lui lors d'une audience devant un tribunal de Moscou, selon l'agence de presse étatique russe Tass.

La tension montre d'un cran entre les Etats-Unis et la Russie. Un journaliste américain a été arrêté, jeudi 30 mars, en Russie, pour espionnage. L'arrestation du journaliste Evan Gershkovich intervient dans un contexte de répression accrue en Russie contre la presse depuis l'offensive contre l'Ukraine, qui a fortement tendu les rapports entre Moscou et Washington.

Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée sur le front de la guerre.

Un journaliste américain arrêté en Russie pour "espionnage"

La Russie a placé en détention provisoire un journaliste américain du Wall Street Journal qu'elle accuse d'espionnage, un cas sans précédent dans l'histoire récente du pays qui suscite la "préoccupation" des Etats-Unis. Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé jeudi que le reporter avait été arrêté à Ekaterinbourg, dans l'Oural, pour des soupçons d'"espionnage", le Kremlin assurant qu'il avait été pris en "flagrant délit".

Evan Gershkovich, un reporter russophone âgé de 31 ans et reconnu pour sa rigueur, a nié les accusations portées contre lui lors d'une audience devant un tribunal de Moscou, selon l'agence de presse étatique russe Tass. Le journaliste américain a néanmoins été placé en détention provisoire jusqu'au 29 mai, une mesure qui peut être prolongée dans l'attente d'un éventuel procès.

L'Ukraine ne contrôle plus qu'un tiers de Bakhmout

L'Ukraine ne contrôle plus qu'un tiers de la ville de Bakhmout, théâtre de combats violents et particulièrement meurtriers depuis des mois dans l'Est, a affirmé un conseiller de la présidence ukrainienne, Serguiï Lechtchenko. Il a toutefois démenti que la ville est encerclée par les forces russes, comme l'a affirmé récemment un responsable prorusse de l'Est.

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, avait affirmé le 20 mars que ses hommes, en première ligne dans cette bataille, contrôlaient "environ 70%" de Bakhmout. Cette information n'avait jusque-là pas été confirmée par les autorités ukrainiennes. Ville de quelque 70 000 habitants avant la guerre, Bakhmout est devenue, du fait de la longueur de la bataille et des lourdes pertes subies par les deux camps, le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass.

La Turquie approuve l'adhésion de la Finlande à l'Otan

La Turquie a approuvé jeudi, au bout de dix mois de suspense, l'adhésion de la Finlande à l'Otan, dernier pays de l'Alliance à donner son feu vert après celui de la Hongrie. Au terme d'un bref débat, lors duquel ils ont reconnu les "légitimes préoccupations sécuritaires de la Finlande", les députés turcs ont voté à l'unanimité des 276 députés présents l'entrée de ce petit pays nordique dans l'Alliance atlantique, tandis que la Suède reste toujours à la porte.

Un Russe séparé de sa fille pour un dessin sur l'Ukraine arrêté au Bélarus

Un Russe, séparé de sa fille pour un dessin contre l'offensive en Ukraine qu'elle avait fait, et qui avait pris la fuite avant d'être condamné à deux ans de prison, a été arrêté au Bélarus, ont rapporté jeudi les agences de presse russes. Alexeï Moskaliov, 54 ans, a été "arrêté par la police (bélarusse)" près de la capitale Minsk "à la demande" des autorités russes, a indiqué le ministère bélarusse de l'Intérieur, cité par les agences.