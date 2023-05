Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 26 mai

De nouvelles révélations dans la presse allemande évoquent de nouvelles pistes qui méneraient en Ukraine dans l'enquête sur le sabotage des deux gazoducs Nord Stream.

L'Ukraine a-t-elle saboté les deux gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne ? C'est l'hypothèse avancée vendredi 26 par l'hebdomadaire Der Spiegel, sur la base de nouvelles pistes. Les investigations policières se concentrent notamment sur un voilier, l'Andromède, susceptible d'avoir servi au transport des explosifs utilisés pour le sabotage en septembre 2022 en mer Baltique. Les métadonnées d'un mail envoyé lors de la location du voilier mèneraient à l'Ukraine, affirme ainsi Der Spiegel.

Franceinfo fait le point sur cette nouvelle journée de conflit.

Nouveaux bombardements nocturnes sur Kiev

Les forces russes ont à nouveau bombardé Kiev dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé l'administration civile et militaire de la ville, selon qui tous les missiles ont été interceptés et détruits. "Encore une attaque aérienne sur Kiev, la 13ème d'affilée depuis début mai ! Et comme toujours, de nuit", a indiqué l'administration sur son compte Telegram. Selon elle, des missiles de croisière ont été lancés par des bombardiers stratégiques Tu-95MS venus de la région de la mer Caspienne. "Selon des informations préliminaires, toutes les cibles ennemies dans l'espace aérien de Kiev ont été détectées et détruites", a-t-elle ajouté.

Dans son point matinal quotidien, l'état-major ukrainien a fait état de 55 attaques aériennes russes au cours de la journée écoulée, dont 36 par des drones explosifs, et de quatre attaques de missiles. "Un missile S-300 a frappé un barrage dans la zone de Karlivka de la région de Donetsk" (est), a précisé l'état-major. "En conséquence, il existe un grand danger d'inondation des communautés environnantes", a-t-il ajouté, précisant avoir en revanche intercepté tous les projectiles lancés lors des raids aériens.

Un mort et 15 blessés dans une frappe russe sur une clinique à Dnipro en Ukraine

Au moins une personne a été tuée et quinze autres, dont deux enfants, blessées dans une frappe russe ayant touché vendredi une clinique à Dnipro, grande ville du centre-est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités. "Frappe de missile contre une clinique dans la ville de Dnipro. Une personne a été tuée et quinze autres ont été blessées", a écrit le président Volodymyr Zelensky sur Telegram.

Il a publié une vidéo dans laquelle on peut voir des bâtiments fortement endommagés et surmontés de panaches de fumée noire. "Nous devons vaincre ces êtres inhumains", a lancé M. Zelensky au sujet de l'armée russe. Le gouverneur régional Serguiï Lyssak a fait état de deux garçons âgés de trois et six ans parmi les blessés.

Russie: deux drones s'écrasent et endommagent des bâtiments à Krasnodar, pas de victimes

Deux drones se sont abattus vendredi dans le centre de Krasnodar, une grande ville du sud-ouest de la Russie, à environ 200 kilomètres de la Crimée, endommageant des bâtiments mais sans faire de victimes, a indiqué le gouverneur régional. "La raison de l'incident de ce matin dans la rue Morskaïa (à Krasnodar) est la chute de deux drones. Des bâtiments sont endommagés, mais aucune infrastructure vitale. Et l'essentiel est qu'il n'y a pas eu de victimes", a indiqué sur Telegram le gouverneur Veniamine Kondratiev.

Des médias locaux ont diffusé vendredi matin une vidéo d'une caméra de surveillance montrant un objet volant non identifié s'écrasant dans une gerbe de flammes près de voitures en stationnement. La ville de Krasnodar, qui compte plus d'un million d'habitants, est l'une des cités qui ont la plus forte croissance démographique de Russie. Elle est située à l'est de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée pr Moscou en 2014.

Nord Stream: de nouvelles pistes mènent à l'Ukraine

De nouvelles pistes dans l'enquête sur le sabotage des deux gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne mènent à l'Ukraine, affirme vendredi l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Les investigations policières se concentrent notamment sur un voilier, l'"Andromède", susceptible d'avoir servi au transport des explosifs utilisés pour le sabotage en septembre 2022 en mer Baltique.

Les métadonnées d'un mail envoyé lors de la location du voilier mèneraient à l'Ukraine, affirme ainsi Der Spiegel. En début de semaine, d'autres médias allemands, membres d'un consortium international de journalistes, ont remonté le fil de la location du bateau, effectué par une société polonaise qui serait en fait détenue par des Ukrainiens. Les enquêteurs explorent aussi une piste "dans les milieux militaires ukrainiens", selon les médias Süddeutsche Zeitung, RND et WDR.

Olaf Scholz prêt "le moment venu" à reprendre contact avec Poutine

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit prêt vendredi à reprendre contact "le moment venu" au sujet de l'Ukraine avec le président russe Vladimir Poutine, avec qui il n'a plus parlé depuis le mois de décembre. Concernant la résolution du conflit, "la Russie doit comprendre qu'il ne peut s'agir de sceller une sorte de paix froide, qui verrait la ligne de front actuelle devenir la nouvelle frontière entre la Russie et l'Ukraine, cela ne ferait que légitimer l'expédition criminelle de Poutine", a insisté Olaf Scholz.

"Il faut au contraire parvenir à une paix équitable et la condition pour le faire est un retrait des troupes russes" d'Ukraine, après l'invasion débutée en février 2022, a-t-il ajouté. Il a toutefois refusé explicitement de dire si ce retrait devait aussi inclure la Crimée, occupée elle depuis 2014. Le chancelier allemand a jugé qu'il appartenait à l'Ukraine de définir ce qu'elle veut précisément.