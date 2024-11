Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 20 novembre

Nouveau revirement dans la politique de Washington. Les Etats-Unis ont décidé de fournir des mines antipersonnel à Kiev, quelques jours après le feu vert pour frapper en territoire russe avec des missiles longue portée de fabrication américaine. Les Etats-Unis "sont pleinement dévoués au prolongement de la guerre en Ukraine et font tout ce qu'ils peuvent à cette fin", a fustigé mercredi 20 novembre le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Sur le terrain diplomatique, le président brésilien Lula et le président chinois Xi Jinping ont appelé à une "solution politique" en Ukraine. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Les Etats-Unis annoncent qu'ils vont fournir des mines antipersonnel à l'Ukraine

Après le feu vert donné dimanche par le président Joe Biden à l'Ukraine pour l'utilisation contre le territoire russe de missiles à longue portée de fabrication américaine, les Etats-Unis ont annoncé mercredi qu'ils allaient fournir à Kiev des "mines antipersonnel non-persistantes" (équipées d'un dispositif d'autodestruction ou d'autodésactivation) pour renforcer ses défenses face à l'invasion russe). "Ils sont pleinement dévoués au prolongement de la guerre en Ukraine et font tout ce qu'ils peuvent à cette fin", a aussitôt réagi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Leurs forces mécanisées ne sont plus en tête. Ils avancent à pied de manière à s'approcher et faire des choses pour ouvrir la voie aux forces mécanisées", a justifié le secrétaire à la Défense américain, Lloyd Austin, aux journalistes lors d'une visite au Laos, pays longtemps ravagé par ce type d'armements. Ce revirement de Joe Biden intervient sur fond d'inquiétudes sur la poursuite du soutien à l'Ukraine une fois que le président élu Donald Trump sera entré en fonctions en janvier. Le président ukrainien a lui même mis en garde contre le risque d'une défaite face à Moscou en cas de fin de l'aide américaine, jugeant la "survie" de l'Ukraine en jeu.

L'Ukraine a utilisé pour la première fois des missiles longue portée britanniques contre la Russie

Kiev réclamait de longue date l'autorisation d'utiliser ces armements. L'Ukraine a envoyé pour la première fois des missiles longue portée Storm Shadow britanniques contre le territoire russe, après avoir obtenu l'autorisation de Londres, ont rapporté mercredi des médias britanniques, au lendemain du tir similaire de missiles américains ATACMS. Plusieurs de ces missiles, qui ont une portée de plus de 250 km, ont été lancés sur au moins une cible militaire russe, rapporte le Financial Times , citant trois sources anonymes dont un responsable occidental informé de la frappe. Le Royaume-Uni a donné son feu vert à l'utilisation de ces missiles contre le territoire russe en réponse au déploiement de troupes nord-coréennes pour aider l'armée russe, selon le quotidien The Guardian . Ni Kiev, ni Londres n'ont pour l'heure confirmé ces informations.

Lula et Xi Jinping appellent au "dialogue" et à une "solution politique" en Ukraine

Le président brésilien Lula a prôné mercredi le "dialogue" pour mettre fin à la guerre en Ukraine, durant une visite de son homologue chinois Xi Jinping à Brasilia. Ce dernier a pour sa part appelé à "rassembler plus de voix engagées pour la paix afin d'ouvrir la voie à une solution politique", a rapporté l'agence officielle Chine nouvelle.

A l'unisson, Lula a mis en avant la proposition de paix en Ukraine poussée ces derniers mois par Brasilia et Pékin, y voyant un "exemple de convergence de vues en matière de sécurité internationale". Le président russe Vladimir Poutine avait jugé cette proposition "équilibrée", mais elle avait été rejetée par le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky et n'avait pas non plus été soutenue par les Etats-Unis et l'Union européenne.

La Corée du Nord a envoyé de nouvelles armes à la Russie

Pyongyang poursuit son effort de guerre en faveur de Moscou. La Corée du Nord a envoyé à la Russie de nouvelles cargaisons de systèmes d'artillerie et de lance-roquettes pour soutenir son effort de guerre en Ukraine, a affirmé mercredi un parlementaire sud-coréen. Le Service national de renseignement de la Corée du Sud (SNR) "a confirmé que le Nord avait envoyé des pièces d'artillerie automotrices de 170 mm et des lance-roquettes de 240 mm à longue portée", a déclaré après un briefing du SNR Lee Seong-kweun, membre d'une commission parlementaire dédiée au renseignement.

La Corée du Nord a également déployé du personnel pour s'occuper de la maintenance de ces armes qui ne font pas partie de l'arsenal conventionnel russe, a-t-il ajouté, sans donner plus de détails. D'après Lee Seong-kweun, le renseignement chiffre à 11 000 le nombre de Nord-Coréens envoyés en Russie pour la guerre et croit savoir que ces troupes "subissent des pertes". Ni Pyongyang ni Moscou n'ont confirmé la présence de ces soldats. La Corée du Nord a cependant affirmé fin octobre que tout déploiement serait "conforme" au droit international, l es deux alliés étant liés par un traité de défense mutuelle, ratifié récemment.

La Russie dit avoir abattu des dizaines de drones ukrainiens

La Russie a annoncé mercredi avoir abattu dans la nuit et la matinée des dizaines de drones ukrainiens, notamment au-dessus de ses régions frontalières de l'Ukraine. Les systèmes de défense antiaérienne russe "ont détruit ou intercepté 44 drones aériens ukrainiens", selon un communiqué du ministère russe de la Défense.

Moscou annonce quasi quotidiennement avoir détruit des drones ukrainiens lancés contre son territoire, mais en nombre en général inférieur. Kiev dit mener ces frappes, qui visent souvent des sites énergétiques, en réponse aux bombardements russes sur son territoire.