Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 15 janvier

Les secours se sont activés toute la journée pour tenter de retrouver des survivants dans les ruines d'un immeuble de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, touché la veille par une frappe russe.

L'Otan a annoncé que l'Ukraine pouvait s'attendre à recevoir de nouveaux armements lourds occidentaux "dans un futur proche", tandis que le président russe, Vladimir Poutine, a évoqué une "dynamique positive" pour ses troupes sur le front. Parallèlement, les secours s'activaient toujours, dimanche 15 janvier, pour retrouver des survivants dans les ruines d'un immeuble de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, touché la veille par une frappe. A la fin de la journée, des dizaines de personnes étaient toujours portées disparues.

L'Otan s'attend à ce que les Occidentaux livrent davantage d'armement lourd à Kiev

"Les récentes promesses de livraison d'armement lourd sont importantes et je m'attends à ce qu'il y en ait davantage dans un futur proche", a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, dans un entretien au quotidien allemand Handelsblatt. Il s'est exprimé sur ces futures livraisons de la part des alliés occidentaux de Kiev, depuis la base américaine de Rammstein, en Allemagne, à quelques jours d'une nouvelle réunion de coordination entre ces derniers, le 20 janvier. Cette déclaration fait également suite à l'annonce de la livraison de chars lourds à l'Ukraine par le Royaume-Uni.

Le bilan de la frappe sur un immeuble d'habitation à Dnipro monte encore

A la télévision ukrainienne, Natalia Babachenko, conseillère du chef de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk, a donné un nouveau bilan de la frappe qui a visé la veille un immeuble résidentiel, à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. "Pour le moment, l'attaque ennemie a déjà coûté 30 vies. Entre 30 et 40 personnes sont toujours sous les décombres", a-t-elle déclaré. Plus de 70 personnes ont été blessées, dont une douzaine grièvement, selon l'administration militaire.

Une vidéo publiée par les services de secours ukrainiens montrait les sauveteurs fouillant dans la nuit les décombres de l'immeuble coupé en deux, dont ils ont réussi à extraire une quarantaine de survivants.

Vladimir Poutine, optimiste sur la situation sur le front

"La dynamique est positive et tout se déroule selon les plans du ministère de la Défense et de l'état-major. J'espère que nos combattants vont encore nous ravir plus d'une fois avec leurs résultats militaires", a expliqué dimanche le président russe. Sa déclaration intervient après la prise revendiquée de Soledar par Moscou, une affirmation vigoureusement démentie par Kiev.

Le ministère russe de la Défense a également déclaré avoir mené, la veille, "des tirs de missiles" sur "le système de commandement militaire ukrainien et des infrastructures énergétiques qui y sont liées", en assurant avoir atteint son objectif.

De nouveaux bombardements russes sur Kherson

Les forces russes ont à nouveau lourdement bombardé la ville de Kherson, dimanche. Ils ont touché, dimanche, des infrastructures et les locaux de la Croix-Rouge, faisant sept blessés, dont un grave, selon le gouverneur régional, Iaroslav Ianouchevitch.