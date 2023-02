Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 14 février

"La priorité, l'urgence, est de fournir aux Ukrainiens les armements qui leur ont été promis pour maintenir leur capacité de se défendre", a déclaré mardi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, avant une réunion du "groupe de Ramstein", qui rassemble une cinquantaine de pays alliés de l'Ukraine.

Près d'un an après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, "la situation sur la ligne de front, notamment dans les régions de Donetsk et de Lougansk, reste extrêmement difficile", a déclaré mardi 14 février le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors de son discours vidéo du soir diffusé sur les réseaux sociaux. "C'est littéralement une bataille pour chaque mètre de terre ukrainienne", a-t-il ajouté.

Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

L'Otan tente d'accélérer les livraisons d'armement

Les Etats-membres de l'Otan se sont lancés mardi dans une course logistique afin d'accélérer leurs livraisons d'armements et de munitions à l'Ukraine, sur fond de menace d'une nouvelle offensive russe. "La priorité, l'urgence, est de fournir aux Ukrainiens les armements qui leur ont été promis pour maintenir leur capacité de se défendre", a insisté le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, avant une réunion du "groupe de Ramstein", qui rassemble une cinquantaine de pays alliés de l'Ukraine.

"Nous allons fournir aux Ukrainiens les moyens de tenir et d'avancer pendant la contre-offensive de printemps", a assuré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Comme le rapporte le Financial Times (édition abonnés, en anglais), ce dernier a expliqué que les Etats-Unis et leurs alliés tentaient d'acheminer autant que possible du matériel de défense antiaérienne en Ukraine. "Nous savons que la Russie possède d'importants avions (...) et il leur en reste beaucoup", a déclaré Lloyd Austin. Les défenses antiaériennes de l'Ukraine "n'étaient pas suffisantes et nous allons continuer à pousser jusqu'à ce que nous en obtenions plus, car cette menace existe".

Quant à la question d'envoi d'avions de combat, ils "ne sont pas la question la plus urgente mais une discussion est en cours", a assuré de son côté Jens Stoltenberg.

La Norvège va donner huit chars Leopard 2 à l'Ukraine

La Norvège va donner à l'Ukraine huit chars de combat Leopard 2 ainsi que des munitions, des pièces de rechange et jusqu'à quatre véhicules de soutien, a annoncé mardi le gouvernement norvégien, qui quantifie ainsi une contribution déjà annoncée.

Le ministre de la Défense norvégien Bjorn Arild Gram, actuellement à Bruxelles pour une réunion des donateurs, a précisé aux médias que la livraison interviendrait sous peu. La Norvège va en outre verser 250 millions de couronnes (23 millions d'euros) à la Facilité européenne pour la paix, un fonds mis en place par l'Union européenne pour financer l'assistance militaire fournie à l'Ukraine. "La situation en Ukraine se rapproche d'une phase critique et ils sont dépendants d'une assistance occidentale vaste et rapide", a souligné le ministre dans un communiqué.

Bakhmout loin d'être conquise, selon Wagner

La ville clé de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, théâtre de combats acharnés, n'est pas prête de tomber en dépit de récentes avancées russes, a estimé mardi le chef de l'organisation paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine. "Bakhmout ne sera pas prise demain, parce qu'il y a une forte résistance, un pilonnage, le hachoir à viande est en action", a-t-il déclaré, selon son service de presse sur Telegram.

"L'adversaire s'active et envoie tout le temps de nouvelles réserves. Tous les jours, ce sont entre 300 à 500 combattants qui arrivent à Bakhmout de partout, les tirs d'artillerie s'accroissent tous les jours", a-t-il ajouté.

La Moldavie ferme brièvement son espace aérien

La Moldavie, ancienne république soviétique voisine de l'Ukraine, a fermé mardi son espace aérien pendant un peu plus de trois heures, les médias locaux évoquant "des raisons sécuritaires".

Cette annonce intervient à l'heure où le pays, situé entre l'Ukraine et la Roumanie, a décidé de renforcer les mesures de sécurité face aux projets présumés de Moscou de renverser le pouvoir proeuropéen en place à Chișinău. D'après la présidente moldave, Maia Sandu, le Kremlin compte sur "l'implication de forces internes" comme le parti de l'oligarque prorusse en fuite Ilan Sor, mais aussi de possibles ressortissants russes, biélorusses, serbes et monténégrins.

Moscou a démenti mardi tout "plan de déstabilisation de la Moldavie". Les affirmations de la dirigeante moldave "sont absolument infondées et sans preuves", a assuré le ministère russe des Affaires étrangères.

Un Britannique meurt en Ukraine

Un ressortissant britannique est mort en Ukraine, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères. Depuis le début de l'invasion russe, un certain nombre de Britanniques se sont rendus en Ukraine pour combattre aux côtés des soldats ukrainiens ou participer à des opérations humanitaires. Huit d'entre eux sont morts, rappelle la BBC (article en anglais).