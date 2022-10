Guerre en Ukraine : "C'est un crime contre les civils", dénonce un porte-parole de l'armée ukrainienne après les frappes russes

Le colonel Youri Ignat a fait le compte : 83 missiles russes ont été tirés et 43 interceptés, lundi 10 octobre, lors de bombardements massifs sur l'Ukraine. Au lendemain de cette matinée dévastatrice, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne fait le bilan : "Ils ont visé le centre de la capitale pour faire un exemple, pour faire paniquer les gens, pour montrer qu'ils peuvent toucher des villes paisibles avec des armes de haute précision, puisqu'elles ont une précision d'un rayon de 10 mètres", explique-t-il.

Des infrastructures électriques ont été massivement détruites, ce qui complique l'accès à l'eau et à l'électricité, mais des sites civils ont aussi été pris pour cible. "On le voit bien, c'est une démonstration dans un but terroriste. C'est un crime contre la population civile", dénonce Youri Ignat. Selon lui, ces attaques étaient planifiées de longue date, mais elles étaient prévues plus tard, lorsque l'hiver et le froid seraient tombés sur l'Ukraine. L'explosion du pont de Crimée, samedi 8 octobre, a simplement précipité leur mise en œuvre.

Le pays a "absolument besoin d'armes"

"L'Ukraine ne se laissera pas intimider", a répondu le président Volodymyr Zelensky dans un message Telegram adressé dans la soirée du lundi 11 octobre. Le pays va continuer à se battre. Le président américain Joe Biden a de son côté promis au président ukrainien que les Etats-Unis continueraient à aider l'Ukraine en livrant du matériel militaire, pour consolider notamment sa défense anti-aérienne.

Une aide des Occidentaux dont l'Ukraine a désespérément besoin rappelle Youri Ignat, qui adresse un message clair : "Ayez confiance en l'Ukraine, croyez en notre victoire, soutenez l'Ukraine avec des moyens économiques et financiers. L'Ukraine a absolument besoin d'armes."

"En Ukraine, il y a des gens, il y des patriotes, il y a une des armées les plus puissantes au monde, et elle peut mener le combat." Youri Ignat à franceinfo

Un combat dont il souhaite aussi que les Européens comprennent l'enjeu. "Je veux également rappeler une chose essentielle aux Français et aux autres nations d'Europe, c'est que les Russes ne cachent pas qu’ils ont l'intention d'aller jusqu’aux frontières occidentales", alerte-t-il. "L’Occident doit bien comprendre ce qu'est la Russie, qui est Poutine et qu'il est totalement impossible de leur faire des concessions, parce que la ligne rouge a été dépassée", insiste Youri Ignat.

Pour le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, cela ne fait aucun doute. Après avoir annexé ces dernières années la Géorgie, l'Abkhazie, la Crimée, et tenter désormais d'envahir toute l'Ukraine, la Russie ne s'arrêtera pas là et continuera d'avancer vers le reste de l'Europe si elle n'est pas stoppée. L'Ukraine, dans tous les cas, ne cédera pas, assure-t-il.