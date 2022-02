Guerre en Ukraine : brandir la dissuasion nucléaire est "un aveu de faiblesse" de Vladimir Poutine, estime un expert militaire

Brandir la dissuasion nucléaire "est un aveu de faiblesse du président russe", Vladimir Poutine, a expliqué lundi 28 février sur franceinfo Dominique Trinquand, expert militaire, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York, après que Vladimir Poutine a annoncé dimanche avoir mis en alerte la force de dissuasion nucléaire.

franceinfo : Comment expliquez-vous cette annonce ?

Dominique Trinquand : Je l'explique par un aveu de faiblesse du président russe. Face aux Européens et à l'Otan il marque la mise en alerte des forces nucléaires, ce qui veut dire qu'il n'atteint pas ses objectifs militaires. Je pense qu'il est surpris d'une part de la forte résistance des Ukrainiens, et d'autre part de l'unité de l'Otan et de l'Union européenne. En revanche du côté de l'opinion publique russe, il avance en permanence le fait qu'il est prêt à négocier et accuse les Ukrainiens de ne pas être prêts. Donc, on voit bien qu'il utilise d'autres armes que les armes létales qu'il utilise sur le terrain pour essayer de sortir d'une situation qui de plus en plus va être difficile pour lui.

L'Europe va fournir des armes aux Ukrainiens. Comment percevez-vous cette décision ?

Il faut reconnaître que c'est une révolution. La facilité européenne de paix, votée au mois de juin, est utilisée pour la première fois en Europe et avec de l'armement létal, une chose à laquelle beaucoup de pays s'opposaient encore il y a quelques semaines. Donc, c'est une vraie révolution. L'Otan a raison de montrer sa détermination à défendre les pays européens. Les patrouilles qui sont actuellement en Pologne, dans les pays baltes, concourent à cette garantie accordée aux pays européens.

L'enjeu n'est-il pas d'empêcher le débarquement des forces russes aéroportées ?

Il s'agit de contrer ce que les Russes sont en train de faire. Je note que pas mal de villes sont encerclées aujourd'hui. Encercler une ville est une chose, la prendre c'est une autre paire de manche. Le combat en zone urbaine est le plus difficile. Les Russes sont obligés de débarquer le personnel, de faire du combat au corps à corps. Les Ukrainiens connaissent très bien leur ville et des armements ont été déployés. Les armements que l'Union européenne va fournir sont essentiellement antichar pour empêcher les véhicules blindés de progresser. Les Russes vont commencer à se heurter à une forte résistance compte tenu de la détermination des Ukrainiens.