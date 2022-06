Guerre en Ukraine : bombardée, Severodonetsk rappelle Marioupol

Attaquée sans relâche, la ville située à l'est de l'Ukraine est dans une situation similaire à celle de Marioupol il y a quelques semaines. Comme alors, civils et militaires sont retranchés dans une usine et les morts se comptent par centaines.

La fumée plane au-dessus de Severodonetsk. Des images qui se suivent et se ressemblent depuis plusieurs semaines. Elles témoignent de la violence des bombardements et des combats de rue continus dans cette ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Plus de 500 personnes sont actuellement réfugiées dans l'usine chimique Azot, constamment bombardée par Moscou et ses alliés. Une situation qui rappelle Marioupol et le complexe métallurgique d'Azovstal, désormais sous contrôle des Russes. Civils et militaires ukrainiens y avaient trouvé refuge avant de capituler après plusieurs semaines de siège. Dans la région du Donbass, le désespoir règne pour les habitants qui ont choisi de rester.

Un couloir humanitaire proposé



Une centaine de morts par jour selon les autorités. Peut-être plus. Difficile d'obtenir un décompte précis. Le président ukrainien dénonce le tribut particulièrement lourd payé par ses citoyens. "Les batailles du Donbass resteront certainement dans l'histoire militaire comme les plus brutales en Europe. Le coût humain de cette bataille est très élevé pour nous et tout simplement terrifiant", a ainsi déclaré Volodymyr Zelensky. La Russie a proposé d'instaurer un couloir humanitaire pour évacuer les civils de l'usine Azot mercredi 15 juin. Un geste de Moscou qui ne signifie pas pour autant que les forces russes ralentissent leur conquête du Donbass.