Guerre en Ukraine : Bakhmout, symbole d'une guerre sans fin

À Bakhmout, la présence et les bombardements russes s'intensifient. Les Ukrainiens tentent tant bien que mal de résister dans cette bataille qui s'éternise, à l'image de la guerre.

C'est une longue ligne droite, la route qui mène à Bakhmout. Peu de véhicules, mais tous ceux croisés sont militaires. À l’arrière des pick-ups, des couchages et des vivres. "On voit comment on va y aller", affirme un soldat ukrainien, alors que la ville est encerclée par les Russes. Il reste 4 km à parcourir et les nouvelles pour les chauffeurs ne sont pas bonnes. "On ne peut pas continuer, la route est bombardée. J’attends qu’on me dise où passer", se résigne un soldat.

"La situation est tendue"

Il faut emprunter des chemins de terre, au risque de s'embourber. Une voiture a pu sortir de Bakhmout. "La situation est tendue, le pont est cassé là-bas, il faut faire des détours. Et puis, on va bientôt évacuer nos gars de la ville, on va les sortir", affirme un militaire ukrainien. Depuis la colline, on voit les faubourgs de Bakhmout, constamment bombardés. Une unité, munie de drone, surveille la route pendant qu’une autre tente de reconstruire une route afin de faciliter les allers-retours.