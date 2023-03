Guerre en Ukraine : Bakhmout pourrait tomber aux mains des Russes “d’un moment à l’autre”, d’après l’OTAN

Symbole de la guerre, la ville de Bakhmout pourrait tomber dans les prochaines heures aux mains des forces armées russes, qui encerclent la ville.

Voici ce qu’il reste de Bakhmout : un champ de ruines assiégé par les Russes. Dans les rues de la ville, ceux qui peuvent encore fuir se préparent au départ, à l’image de cet homme qui s’était réfugié dans un abri. Dans l’après-midi du mercredi 8 mars, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a reconnu que la ville pourrait tomber "dans les prochains jours", bien qu’il pense que “cela ne reflète pas nécessairement un tournant dans la guerre.”

Le secrétaire de l'ONU en déplacement à Kiev

Un peu plus tôt dans la journée, le secrétaire général de l’ONU s’est rendu à Kiev pour rencontrer le président ukrainien et appeler à l’arrêt du conflit. “L’invasion de l’Ukraine par la Russie est une violation de la charte des Nations unies et du droit international. La souveraineté, l'indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine doivent lui être rendues”, martèle Antonio Guterres.