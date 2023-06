Guerre en Ukraine : aux portes des villages repris aux Russes

La libération de plusieurs villages dans la région de Donetsk regonfle le moral de la population ukrainienne. Les soldats sont galvanisés par la contre-offensive menée contre les Russes.

Une équipe de France Télévisions se dirige vers les villages tout juste libérés des fronts Sud, en Ukraine. Sur la route, le va-et-vient pressé des blindés de l'armée ukrainienne, et le grondement incessant des tirs d'artillerie. La mission de l'équipage d'un canon Caesar de fabrication française est d'appuyer les premières percées sur les lignes russes, grâce à des frappes de précision, à 40 km. La contre-offensive ukrainienne galvanise les soldats. "On remporte des premiers succès, et bien sûr, ça nous donne du courage. On y va à fond", déclare Psich, chef de bataillon sur le front Sud.

"La situation s'améliore"

Dans une bourgade à 3 km des villages libérés, jusqu'à présent prise en étau entre les deux camps, les rares habitants notent les changements depuis que leurs troupes progressent. Avec leur propre échelle du danger. "La situation s'améliore. Avant, on était visés quotidiennement par des centaines d'obus, et depuis un ou deux jours, il n'y en a plus que quelques dizaines", témoigne un habitant. La libération de ces premiers villages est aussi symbolique, elle regonfle le moral de la population ukrainienne.