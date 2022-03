Guerre en Ukraine : Auchan assume rester en Russie, une décision justifiée "du point de vue humain", selon son PDG

"Partir de Russie serait inimaginable du point de vue humain", assure Yves Claude, PDG d'Auchan, dans une interview au Journal du Dimanche (article payant), publiée samedi 26 mars. Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé aux entreprises françaises de quitter la Russie, qualifiant "Renault, Auchan et Leroy Merlin" de "sponsors de la machine de guerre russe."

"Monsieur Zelensky est un homme très courageux que je respecte (...) Mais ces paroles sont injustes", estime le dirigeant. "Le plus important à nos yeux est de préserver nos collaborateurs et d’assurer notre mission première qui est de continuer à nourrir les populations dans ces deux pays", ajoute-t-il.

"Il est facile de nous critiquer, mais nous on est là, on fait face et on agit pour la population civile."