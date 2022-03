Guerre en Ukraine : au onzième jour de guerre, les forces russes avancent inexorablement

La guerre en Ukraine entrera lundi 7 mars dans son douzième jour. Les civils subissent des bombardements incessants et vivent au rythme des alertes. Les résistants ukrainiens tentent de freiner l'avancée inexorable des forces russes.

À Marioupol, des dizaines de bus ont été affrétés pour évacuer les habitants. Plongés dans l'attente, ils sont toujours dans la ville, les conditions de sécurité sur la route n'étant pas réunies. Le grand port de Marioupol et ses 500 000 habitants sont aujourd'hui encerclés et, depuis six jours, sous les feux de l'armée russe. "La ville de Marioupol se trouve dans une situation tragique", concède le maire, Vadym Boïchenko, qui déplore "des bombardements permanents sur les quartiers résidentiels".



L'étau se resserre sur Kiev

Seules quelques personnes habitant en périphérie ou dans les villages voisins ont pu être évacuées vers les territoires séparatistes pro-russes. "On vivait dans un village. Il y a tout le temps des tirs. Nous n'avions rien, pas d'eau, pas de gaz, pas de lumière, pas de communication", raconte une femme réfugiée. À Irpin, dans la banlieue, les secouristes ramènent constamment des blessés depuis le front. L'étau continue de se resserrer sur la capitale.