Guerre en Ukraine : au moins six morts dans une frappe sur un immeuble dans l'Est

Au moins six personnes ont été tuées et cinq autres blessées dimanche 10 juillet dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Tchassiv Iar, dans l'Est de l'Ukraine. Le gouverneur local a précisét qu'une trentaine de personnes se trouvaient encore sous les décombres.

"L'opération de sauvetage est en cours. Les sauveteurs ont pu ramener six morts et cinq blessés à la surface", a indiqué sur Telegram Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk que l'armée russe ambitionne de conquérir. Cet immeuble de quatre étages a été touché par un missile russe Ouragan, selon le responsable.

La région à majorité russophone de Donetsk constitue l'objectif prioritaire en Ukraine de Moscou qui a affirmé avoir capturé la totalité de la région de Lougansk, après le retrait ukrainien des villes de Severodonetsk et Lyssytchansk ces dernières semaines. Selon Pavlo Kyrylenko, 591 civils ont été tués et 1 548 autres blessés à ce jour dans la région de Donetsk depuis le début de l'invasion russe le 24 février.