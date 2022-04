Guerre en Ukraine : au moins 39 morts, dont quatre enfants, à la gare de Kramatorsk après des tirs de missiles

Les civils se pressaient pour fuir l'est de l'Ukraine, cible des forces russes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé un "mal sans limites" déchaîné par la Russie.

Au moins 39 personnes, dont quatre enfants, ont été tuées dans une attaque de missiles, vendredi 8 avril, sur une gare du Donbass où les civils se pressaient pour fuir l'est de l'Ukraine, cible des forces russes. "Les fascistes russes ont bombardé la gare de Kramatorsk, [faisant] 39 morts dont quatre enfants", a écrit sur Facebook le porte-parole des services de sécurité ukrainiens (SBU), Artiom Dekhtiarenko.

Kramatorsk est la "capitale" de la partie du Donbass sous contrôle ukrainien. Des valises abandonnées jonchaient les quais et les alentours de la gare, les trottoirs étaient maculés de traces de sang. Sur le parvis du bâtiment, on pouvait voir les restes d'un missile sur lequel était écrit en russe : "Pour les enfants".

Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé un "mal sans limites" déchaîné par la Russie et des méthodes "inhumaines". "Sans la force et le courage de nous affronter sur le champ de bataille, ils annihilent cyniquement la population civile. C'est un mal qui n'a pas de limites. Et s'il n'est pas puni, il ne s'arrêtera jamais", a-t-il écrit sur Telegram.

Moscou dément être responsable de l'attaque

Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, en route pour Kiev avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a "condamné fermement" une "attaque aveugle".

Moscou a immédiatement démenti être responsable de la frappe, affirmant ne pas disposer du type de missile qui aurait été utilisé et dénonçant une "provocation" ukrainienne. Un argument déjà employé pour démentir les accusations d'exactions et crimes de guerre, notamment à Boutcha.

Après avoir retiré ses troupes de la région de Kiev et du nord de l'Ukraine, la Russie a fait de la conquête du Donbass, dont une partie est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses, son objectif prioritaire. Elle multiplie ses attaques dans le Sud et l'Est, les autorités ukrainiennes s'efforçant, elles, d'évacuer les civils.