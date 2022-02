Guerre en Ukraine : au cœur de la bataille de Kiev

Heure après heure, Kiev résiste, la capitale ukrainienne est assiégée et bombardée. Des frappes russes qui n'épargnent pas les civils qui doivent désormais respecter un couvre-feu jusqu'à lundi 28 février.

Au petit matin, samedi 26 février, un missile russe a frappé un immeuble d’habitation à Kiev. Sur quatre étages, des appartements ont été soufflés et certains se sont échappés de justesse. 80 habitants, parfois blessés dans l’explosion, ont été évacués. On ignore encore le nombre exact de victimes. En quelques heures, la capitale ukrainienne est devenue un champ de bataille. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de chars détruits et soldats tués ont été diffusés.



Des heures difficiles

Les affrontements ont été violents et la nuit a été éprouvante. Au lendemain de la journée, le président ukrainien a appelé à poursuivre le combat. Dans la grande banlieue de Kiev, les combats ont fait rage toute la journée et dans le centre-ville, chacun se prépare à résister aux prochains assauts. L’armée a dressé des barrages. Par un message qu’il a lui-même posté, le maire de Kiev a prévenu ses concitoyens que des heures difficiles les attendaient. Depuis samedi 17 h et jusqu’à lundi matin, un couvre-feu a été imposé à Kiev. Les sirènes résonnent dans la ville samedi soir, c’est l’alerte qui prévient des bombardements à venir.