Guerre en Ukraine : au cinquième jour de l'offensive russe, l'Ukraine résiste toujours

Les affrontements se poursuivent autour de Tchernihiv et Karkiv, deux villes situées au nord-est de l'Ukraine. Malgré la pression russe, elles restent sous contrôle ukrainien, ont précisé les autorités ukrainiennes. Le point sur la situation, lundi 28 février.

À Borodyanka, dans la région de Kiev (Ukraine), une habitante a filmé des chars russes à l'offensive. À Kharkiv, seconde ville ukrainienne, un centre commercial a été bombardé. Plusieurs régions sont occupées par les troupes de Vladimir Poutine, à l'est, au nord et au sud du pays. Dans la matinée du lundi 28 février, Igor Konachenkov, le porte-parole du Ministère russe de la Défense, s'est félicité. "L'aviation russe a conquis une supériorité aérienne sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine. Au total, depuis le début de l'opération, nos forces armées ont frappé plus de 1 000 éléments de l'infrastructure militaire de l'Ukraine", a-t-il déclaré.

L'Ukraine résiste

Les attaques russes ont fait des dégâts sur plusieurs fronts. Des dépôts pétroliers ou des zones d'habitation ont été touchées. Malgré tout, l'Ukraine résiste toujours. Au sud de la capitale, à Fastiv, des réservistes ukrainiens sont prêts à riposter. "La situation n'est pas la même partout. À des endroits, c'est pire, des endroits, c'est mieux", commente l'un d'eux.

À Vasylkiv, des civils font des provisions dans un centre culturel. Certains se disent prêts à s'engager. "Je suis de Kiev, mais je suis coincé dans cette ville. Je veux être utile, et je veux faire quelque chose pour aider mon pays à se défendre contre l'agression russe", confie Pavlo Starovoit, combattant volontaire ukrainien. Au cinquième jour de l'offensive russe, le sort du pays est suspendu à l'issue des négociations en cours, lundi 28 février.