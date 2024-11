Direct Guerre en Ukraine : Kiev rapporte "une des plus grandes" attaques aériennes russes depuis le début de l'invasion, la Pologne fait décoller des avions de chasse

Moscou continue de bombarder l'Ukraine sans relâche. "La Russie a lancé l'une des plus importantes attaques aériennes" depuis le début de son invasion en février 2022, a annoncé le chef de la diplomatie ukrainienne, Andrii Sybiha, sur le réseau X. Il évoque "des drones et des missiles contre des villes pacifiques, des civils endormis et des infrastructures critiques", et réclame "la paix par la force", en référence au débat autour d'éventuelles négociations entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Suivez notre direct.

Une "attaque massive" contre le réseau énergétique ukrainien. La Russie a lancé une "massive" contre le réseau énergétique de ukrainien, a annoncé l'opérateur énergétique national DTEK, dimanche 17 novembre. Des "coupures d'électricité d'urgence" ont dû être lancées "à Kiev, dans la région de Kiev, dans la région de Donetsk, dans la région de Dnipropetrovsk", a écrit DTEK sur Telegram.

La Pologne fait décoller des avions de chasse pour protéger son territoire. "En raison d'une attaque massive de la Fédération de Russie qui effectue des frappes à l'aide de missiles de croisière, de missiles balistiques et de drones contre des installations situées, entre autres, dans l'ouest de l'Ukraine, des opérations d'avions polonais et alliés dans notre espace aérien ont commencé", a écrit le commandement central polonais sur le réseau social X. Ces mesures "sont destinées à assurer la sécurité dans les secteurs jouxtant les zones menacées".

Au moins deux morts dans une attaque russe de drones à Mykolaiv. Des drones Shahed lancés par la Russie sur Mykolaiv ont touché un immeuble résidentiel, tué deux femmes et blessés six personnes dont deux enfants, annonce le service national d'urgence sur Telegram.

Des explosions entendues à travers le pays. Le maire de Kiev, Vitali Klitchko, a fait état d'un blessé par la chute d'un fragment de drone sur un immeuble d'habitation. Les autorités locales et les médias ukrainiens ont rapporté de nombreuses explosions, notamment dans le sud à Zaporijjia, Odessa et Mykolaïv, ainsi qu'à Tcherniguiv (nord).