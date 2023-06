Guerre en Ukraine : après un piratage, un faux message de Vladimir Poutine à la radio et à la télévision russe annonce "l'invasion des troupes ukrainiennes"

Dans ce faux message, le président russe annonce l'instauration de la loi martiale et une prochaine mobilisation générale. Le porte-parole du Kremlin a qualifié cette diffusion de "piratage".

Un jingle et un ton des plus officiels pour annoncer une "invasion" qui a commencé à 4 heures du matin. "Les troupes ukrainiennes, avec l'accord et le soutien de Washington, ont investi les régions de Koursk, Belgorod, Briansk" dit cette voix qui ressemble à s'y méprendre à celle de Vladimir Poutine. Les auditeurs de chaînes de radio et de télévisions locales russes ont pour certains vécu un moment de panique, lundi 5 juin, lorsque leurs programmes ont été interrompus par un faux message de Vladimir Poutine déclarant que la Russie était envahie par endroits.

"La loi martiale est instaurée, la mobilisation générale va suivre", poursuit cette voix en demandant une évacuation dans le calme. Le phrasé, le rythme sont calqués sur ceux qu'utilise habituellement le chef du Kremlin. Il s'agissait d'un piratage, avec la voix d'un président russe plus vraie que nature.

La référence aux "nazis ukrainiens" est aussi présente. Tout est fait pour déclencher la panique au sein des populations civiles, alors qu'incursions et bombardements se multiplient depuis deux semaines dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Et que la Russie a assuré lundi avoir repoussé une "offensive de grande envergure" dans le Donbass. C'est en tout cas comme cela que les autorités russes présentent la chose, sur le compte Telegram d'une cellule de crise spécialement créée. Signe de l'importance accordée à cette interruption de programme, c'est le porte-parole du Kremlin en personne qui tente de déminer. "C'est un piratage, nous sommes au courant", assure Dimitri Peskov.

Le groupe audiovisuel Mir, dans un message relayé par l'agence Tass, reconnaît "la substitution du contenu des programmes d'information de la chaîne Mir TV et de la radio Mir" entre "12h41 à 13h18". Et il qualifie de "faux absolu" et de "provocation" les messages diffusés avec un bandeau "Appel d'urgence du président". Tass fait état d'autres piratages, notamment dans la République de Crimée et dans les régions de Voronej, Rostov ou Belgorod.