Guerre en Ukraine : après plusieurs semaines d'exil, des habitants reviennent à Kiev

La situation à Kiev, après deux mois de guerre, est devenue depuis quelques jours plus vivable. Des commerces ont rouvert, et de plus en plus d'habitants qui avaient fui les bombardements et l'avancée de l'armée russe ont pris la décision de rentrer chez eux.

La liaison en bus de nuit entre Varsovie, en Pologne, et Kiev, en Ukraine, a été rétablie. Dimanche 24 avril, des Ukrainiens exilés sont arrivés à la gare routière de Kiev. Lena, qui s'était réfugiée chez son frère en Pologne, retrouve sa ville et sa famille : "On a décidé de revenir maintenant, parce les gens rentrent à Kiev. Et ça nous a manqué. Ma petite-fille pleurait, elle voulait revoir ses parents." Dasha, sa petite-fille, se serre contre sa mère : ce qui lui a le plus manqué, dit-elle, c'est l'amour de sa maman.

Au pied du bus, un jeune homme attend sa fiancée, Valeria, une rose blanche à la main. "Cela fait un mois et demi que j’attends qu’on se revoie et elle est revenue ! On va enfin rentrer chez nous à la maison."

"Quand je suis partie je me suis dit : 'Il faut absolument que je rentre le plus vite possible, dès qu’il y aura une opportunité'." Valeria, de retour à Kiev à franceinfo

Valeria descend du bus, heureuse d'être de retour : "C’était très dur d’être éloignée de lui, de tout le monde, de mes parents." Le jeune couple espère désormais ne plus jamais être séparé.