Guerre en Ukraine : après les chars, Volodymyr Zelensky réclame désormais des avions de chasse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'inquiète pour les prochains mois et réclame toujours plus de livraisons d'armes. Après les chars, ce sont désormais des avions de combat qui sont évoqués. Qui franchira le pas ?

Dans le carnet de commandes de l'Ukraine, figurent désormais des avions de chasse occidentaux. Une étape supplémentaire pour fermer l'espace aérien aux forces russes, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Il faut fournir des avions à l'Ukraine. C'est notre rêve et c'est notre objectif", affirme le chef d'État.

Des chasseurs ultra-modernes

En haut de la liste des souhaits ukrainiens, on compte les F-16 américains, les chasseurs ultra-modernes les plus utilisés dans le monde. Ils sont plus performants que les vieux MiG-29 soviétiques de leur armée. "Ça ouvre un potentiel gigantesque, avec des missiles de croisière, avec une capacité d'être plus puissants en guerre électronique, pouvoir lancer des bombes guidées avec une précision métrique à plusieurs dizaines de kilomètres", explique Xavier Tytelman, consultant aéronautique et défense. Côté français, ce sont les Mirage 2000 qui répondraient aux besoins ukrainiens. Mais rien n'est acté.