Guerre en Ukraine : après l’attaque de Kramatorsk, l’armée russe dément tout tir de missile

Maryse Burgot, envoyée spéciale à Kramatorsk pour France Télévisions, se trouvait juste à côté lorsque deux missiles se sont abattus sur la gare, vendredi 8 avril. "Nous étions en tournage près de cette gare avec des policiers de Kramatorsk quand ils nous ont prévenus que des missiles s’étaient abattus sur cette gare", raconte la journaliste, qui dit être venue "sur-le-champ" à la gare, mais s’en être éloignée depuis, car "souvent, ces premières frappes sont suivies de deuxième frappe".

"Les Russes bombardaient régulièrement les rails de cette gare "

"Il faut bien réaliser que cette gare est centrale pour cette région est de l’Ukraine, pour ce Donbass. Les gens, les civils arrivaient de villes comme Sloviansk ou encore Severodonetsk plus à l’est. Ils se rassemblaient ici pour fuir vers l’ouest qui est plus sûr. Les autorités ont d’ailleurs instamment demandé à tous les civils d’évacuer la région", rapporte Maryse Burgot. Elle précise que cette évacuation s’avérait compliquée puisque "régulièrement, les Russes bombardaient les rails de cette gare, il fallait donc réparer". Les habitants de la ville de Kramatorsk sont "très choqués, (ils) réussissent maintenant à partir en bus et souhaitent vraiment au plus vite fuir cette région", indique la journaliste.