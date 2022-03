Guerre en Ukraine : après dix jours de siège russe, les habitants de Marioupol en plein calvaire

À Marioupol (Ukraine), lundi 14 mars, un immeuble a été frappé par un bombardement russe. L'un des appartements est totalement détruit par les flammes. Les habitants, effrayés, tentent d'identifier des survivants. Mais les avions survolent toujours le quartier, et il faut à nouveau se réfugier quelque part. N'ayant pas d'abri souterrain à proximité, les habitants se terrent dans un hall d'immeuble. Dans la cage d'escalier, au milieu d'autres résidents, une femme est submergée par l'effroi.



Plus d'eau courante ni d'électricité

Les habitants de Marioupol essayent de survivre, au cœur d'une ville pilonnée sans relâche. À chaque accalmie, ils sortent dans le froid pour chercher de quoi manger et boire, au milieu des ruines. Ils n'ont plus d'eau courante, plus d'électricité, et bientôt plus de vivres. Des quartiers résidentiels, des commerces et des écoles ont été touchés par les bombardements.