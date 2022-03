Guerre en Ukraine : Andreï Kourkov, un auteur engagé dans un conflit qu’il avait prédit

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Andreï Kourkov, auteur ukrainien russophone ne dort plus beaucoup. "Je travaille de 6h du matin à la nuit tombée. J’écris des articles pour la presse internationale. Je fais deux, trois, parfois quatre articles par jour. Je donne des interviews", énumère-t-il. Et de poursuivre : "Mes fils sont ici et s’engagent dans l’aide des réfugiés, ils les aident à la frontière avec la Hongrie."

"Je suis très fâché"

Et si l’écrivain n’est pas effrayé par la situation qui se déroule actuellement à l’est de l’Europe, il ne mâche pas ses mots contre Vladimir Poutine : "Je n’ai pas de peur, je suis très fâché. Contre Poutine, contre la Russie, contre les barbares russes qui tuent les femmes, les gens sans armes, les civils. Je suis fâché contre les avions russes qui ont bombardé le théâtre de Marioupol où les gens se cachaient des bombardements". Et l’auteur de conclure son propos par un message d’espoir : "Si je peux donner un conseil c’est celui-ci : lire plus de livres sur l’histoire de l’Ukraine, des livres écrits par des auteurs ukrainiens pour comprendre la différence entre la Russie et l’Ukraine et comprendre les raisons pour lesquelles Poutine a décidé d’attaquer l’Ukraine et pourquoi il veut détruire ce pays indépendant."