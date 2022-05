Guerre en Ukraine : à Marioupol, des femmes et mères de soldats demandent l'aide de la communauté internationale

En Ukraine, l'armée du pays a déclaré qu'elle avait repoussé une nouvelle offensive russe dans la région de Donetsk, dans le Donbass. En revanche, à Marioupol, des mères et femmes de soldats ukrainiens encerclés dans l'usine d'Azovstal appellent à l'aide de la communauté internationale.

À Marioupol (Ukraine), des femmes et mères de soldats ukrainiens encerclés par les troupes russes dans l'usine d'Azovstal se rassemblent, lundi 16 mai, pour demander d'urgence l'aide de la communauté internationale pour extraire leurs hommes. L'enfer de la guerre, elles le vivent par procuration de leurs téléphones, la peur au ventre.



Les militaires s'attendent à livrer leur ultime bataille

La femme d'un soldat du régiment Azov tente de garder espoir. "Il m'a dit que l'étau se resserre autour d'eux, et qu'ils sont totalement encerclés, que la fin est proche", explique Natalia Zarytska. Elle garde tout de même l'espoir de revoir son mari. Assiégés, bombardés nuit et jour et coupés de toute possibilité de ravitaillement, les 700 militaires du régiment Azov s'attendent à livrer leur ultime bataille. "Bien sûr que je dois le revoir. C'est mon fils, il doit revenir. Il sait que je l'attends", témoigne Svitlana Tarasenko, mère d'un soldat du régiment Azov.