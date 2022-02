Guerre en Ukraine : à pied, en train ou en bus, les habitants fuient les combats

"C’est un énorme mouvement de solidarité qui se met en place avec des volontaires qui affluent pour proposer de la nourriture ou des solutions de transport ou d’hébergement à tous ces réfugiés", indique l’envoyé spécial Laurent Desbonnets, à Medyka, à la frontière Pologne-Ukraine, samedi 26 février. Les autorités ont mis en place neuf centres d’hébergement et elles renouvellent leur message d’accueil : "Tous ceux qui se présentent à la frontière avec un passeport ou une carte d’identité ukrainienne peuvent passer et rentrer ici en Europe", rapporte l’envoyé spécial. "C’est un peu de réconfort pour ces réfugiés après un chemin de l’exode qui est particulièrement angoissant pour eux", affirme-t-il.



Un exode massif vers plusieurs pays

En effet, dans une nuit glaciale, des dizaines d’Ukrainiens coincés dans un embouteillage monstre ont quitté leur voiture et ont rejoint à pied la frontière polonaise, à plus de 20 km. D’autres ont pu traverser la frontière en bus. Des bénévoles distribuent de l’eau, des chocolats ou encore des gâteaux. Un peu plus loin, des hommes proposent de transporter des réfugiés vers d’autres villes polonaises. La Pologne n’est pas le seul pays impacté par cet exode. La Slovaquie, la Hongrie, la Moldavie et la Roumanie où des images satellites montrent des dizaines de kilomètres de voitures et de camions en direction de la frontière. Il y a beaucoup de personnes âgées et de femmes avec enfants. Les hommes Ukrainiens de 18 à 60 ans sont en effet appelés à combattre.