Guerre en Ukraine : à Nikopol, la menace d'une catastrophe nucléaire

C'est un matin désormais ordinaire à Nikopol (Ukraine). Les habitants constatent les dégâts des bombardements de la nuit. Certains décident de fuir la ville. D'autant plus qu'ici, il faut faire face à la menace d'une catastrophe nucléaire. La centrale de Zaporijjia est située à seulement 7 kilomètres. Deux fois par jours, des habitantes reçoivent le relevé du niveau de radiation de la ville. "On suit toutes ces alertes car nous avons peur d'une fuite", confie l'une d'elles.

Une situation qui empire

Malgré la menace, beaucoup d'habitants restent sans matériel de protection. "Ce n'est pas normal, on devrait être davantage préparés", regrette un homme. Le maire de Nikopol assure avoir distribué des pastilles d'iode et des masques à chaque habitant. Un plan d'évacuation d'urgence est même prêt, mais il reste confidentiel. "Ces deux dernières semaines la situation empire. Il y a toujours plus de bombardements sur la centrale", s'inquiète Dimitri Orlov, maire d'Energodar, ville où se trouve la centrale.