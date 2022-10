Après la libération de Lyman, l'heure est désormais au déminage. L'une des premières équipes est arrivée à l'entrée de la ville ukrainienne, mardi 4 octobre. Leur mission est extrêmement dangereuse, mais indispensable pour que la vie reprenne. Des véhicules abandonnés après les combats sont peut-être chargés d'explosifs. "On se concentre sur les routes et la forêt. On met aussi des panneaux pour indiquer les zones minées", explique un homme.

Les habitants ont faim

Les démineurs passent chaque centimètre carré au détecteur de métaux. Ils ont trouvé des grenades, plusieurs mines et le cadavre d'un soldat russe. Les quelques habitants restés dans la ville sont à bout de nerfs, et beaucoup ont faim. "J'ai travaillé 46 ans, je n'aurais jamais pensé devoir réclamer de la nourriture, j'en suis réduite à ça", déplore une femme. Malgré la victoire, l'armée ukrainienne est toujours très active dans la zone de Lyman, car des soldats russes se cacheraient dans les bois.