Guerre en Ukraine : à Lviv, les familles apprennent à vivre sans les hommes

Comment vivre dans une société sans hommes ? Depuis plus d’un mois, l’Ukraine est en guerre, les hommes mobilisés, tandis que femmes et enfants ont pris la route de l'ouest, pour ceux qui ont pu, quand c’était encore possible. À Lviv, non loin de la frontière polonaise, qui compte 30% d’habitants supplémentaires depuis un mois, la vie des exilés s’organise sans les hommes. Parce qu'ils sont partis faire la guerre, ou qu'ils sont morts au combat.

Le dernier message du papa d’Anna date du 16 mars : "Il a écrit que maman et ma sœur allait sortir de Marioupol mais que lui devait rester… Et puis il a écrit ‘Je t’aime et prends soin de toi’." Depuis Dmytri ne répond plus au téléphone et Anna subit l’absence du père, soudaine, angoissante et certains jours insupportable. Elle doit aussi faire face à ses nouvelles responsabilités, car avec la guerre, cette trentenaire est devenue cheffe de famille. "Quand tu te bats pour ta famille, cela t’oblige à en avoir !, sourit-elle.

"C’est dur : on n’est pas habitués à vivre dans une société sans hommes." Anna à franceinfo

Les familles de déplacés sont accueillies dans un centre dédié, à proximité de la gare. Jeudi après-midi, on compte autour de Nadiya Ivantsiv, psychothérapeute, cinq femmes, une douzaine d’enfants et aucun homme. "Pour le moment, le père est un héros, c’est ça le message, souligne-t-elle. Mais c’est ensuite qu’il faudra parler. Actuellement, nous sommes là en soutien."

Une aide psychologique qui passe aussi par l’art : sur les dessins accrochés au mur, les hommes représentés sont tous des soldats.