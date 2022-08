Guerre en Ukraine : à la veille de la fête de l'indépendance ukrainienne, la crainte de frappes russes

L'Ukraine doit-elle s'attendre à des frappes russes sur des zones civiles pour sa fête de l'indépendance, mercredi 24 août ? Présente à Kharkiv, la journaliste Maryse Burgot évoque, la veille, "plusieurs détonations dans le ciel de Kharkiv". Mais les rues de la deuxième ville du pays sont désertes, puisque les autorités du pays ont décrété, par précaution, un couvre-feu.

Les Américains anticipent une attaque russe

"Cette nuit qui commence est très symbolique. Il y a six mois exactement, à cinq heures du matin, le 24 février, l'invasion russe commençait", rappelle la journaliste. Or l'Ukraine sait la propension de Vladimir Poutine à perpétrer des attaques lors de dates symboliques, ce qui suscite la méfiance et l'inquiétude des habitants et des autorités. "D'ailleurs, les Américains ont lancé une alerte de sécurité. Ils exhortent tous leurs ressortissants à quitter le territoire. Selon eux, les Russes préparent une série d'attaques sur des infrastructures civiles", détaille Maryse Burgot.