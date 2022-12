Guerre en Ukraine : à Kiev, un concert à la bougie adoucit les mœurs

Constamment sous les bombes et privés d’électricité, les habitants de Kiev (Ukraine) ont pu s’échapper, le temps d’un concert, de ce quotidien morose.

Se réunir un moment pour savourer la lumière. S’évader un temps sans penser à la guerre. Les habitants de Kiev (Ukraine) sont venus chercher ce dont ils manquent chez eux. Les bougies apportent une lumière devenue intermittente en Ukraine à cause des bombardements russes et des coupures d'électricité. “Maintenant la vie est très triste, négative ; il faut savoir se réjouir et je suis très reconnaissante envers nos artistes. Ils nous sortent de notre quotidien", confie une Ukrainienne



“Il fallait se divertir un peu, sinon on devient fou”



“On s’est rendu compte qu’il fallait se divertir un peu, sinon on devient fou. Donc on est venu écouter de la musique classique”, explique un autre habitant. Sur cette scène, peu importe qu’il y ait du courant ou non, aucun de ces instruments n’a besoin d’électricité. Les derniers mois ont été douloureux et les prochains sont incertains, mais unis et portés par la musique, les émotions s’expriment et la vie continue.