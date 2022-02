Guerre en Ukraine : à Kiev, les habitants entre la fatigue due aux bombardements et la fierté pour la résistance des troupes ukrainiennes

De violents combats ont éclaté dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 février à Kiev. La capitale ukrainienne a essuyé une nouvelle nuit de bombardements russes, près de deux jours après le lancement de l'offensive de Moscou. "On a dormi dans le métro et je pense que nous dormirons encore dans le métro la nuit prochaine", raconte Margherita, 23 ans.

Au retentissement des sirènes, les habitants ont en effet pris la direction des abris sous terrains avant de ressortir au lever du jour. "Il y avait beaucoup de monde, des enfants et même des animaux de compagnie", témoigne Margherita en marchant d'un pas rapide en direction de la place Maïdan. Elle dit n'avoir "pas vraiment" fermé l'œil. "On a dormi une heure ou deux, mais ce n'était pas facile."

Ce soir, #Kiev a été secouée par de nombreux raids aériens. Les familles se réfugient dans les abris anti bombardements #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/ATZmAVkap9 — Gilles Gallinaro (@GallinaroG) February 25, 2022

Les traits également marqués, Larissa tire sa valise à roulettes sur un trottoir vide. "Je suis très nerveuse. J'ai eu beaucoup de mal à dormir à cause des bombardements." Elle voulait prendre le train pour aller chez sa tante, dans le sud du pays. "Mais il n'y a pas de transport pour se rendre à la gare. Je rentre donc chez moi." Autour d'elle, les rues sont désertes car les bombardements n'ont pas cessé avec le lever du jour. Mariana, 32 ans, a elle passé la nuit chez elle.

"Il y a un abri anti-bombe dans l'immeuble et chaque fois que l'on entendait les sirènes, on descendait au sous-sol jusqu'à ce que ça se calme." Mariana, habitante de Kiev à franceinfo

Sortie prendre l'air, elle salue la combativité des militaires à Kiev. "Il y a des combats dans la rue et je dois dire que je suis très fière de nos forces ukrainiennes, qui se battent pour notre pays et font ce qu'elles peuvent pour défendre le peuple ukrainien."

Pour autant, elle souhaiterait "plus de soutien" de la part de la communauté internationale. "Ce qui se passe actuellement n'est pas seulement une guerre contre l'Ukraine. C'est aussi une guerre contre les valeurs européennes et les valeurs démocratiques. On aimerait donc être beaucoup plus soutenus", plaide-t-elle, alors que les sirènes recommencent à retentir, avant une puissante explosion.