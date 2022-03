Guerre en Ukraine : à Kiev, des volontaires font tourner la plus grande usine de farine de la ville

Alors que l'approvisionnement en nourriture est parfois difficile en temps de guerre, le fonctionnement de la plus grande usine de farine de Kiev revêt un enjeu stratégique.

C'est un immense bâtiment de sept étages dans le nord de Kiev. La principale usine de farine de la capitale poursuit son activité depuis le début de la guerre contre la Russie grâce à la mobilisation de nombreux volontaires. Le site est devenu un site stratégique : l’une des inquiétudes dans la capitale ukrainienne concerne l’approvisionnement en nourriture. Si la ville devait être encerclée, cela poserait des problèmes majeurs pour l’acheminement de certains produits. Le pain est devenu un bien précieux.

Sur ce site industriel, quelque 600 tonnes de céréales sont traitées quotidiennement pour produire 450 tonnes de farine. "Nous fournissons la région de Kiev en farine de blé pour que les gens puissent avoir du pain, car c'est très important dans la situation actuelle.", précise Konstantin, le directeur commercial de l'usine, en pleine visite de la salle des machines, le poumon de l'entreprise.

"L'une des entreprises les plus stratégiques de la ville"

La majorité des 250 employés, parmi lesquels beaucoup de femmes, sont partis au début de la guerre. Les hommes sont restés : c'est obligatoire. Mais des volontaires, comme Andrey, qui émerge d’un bâtiment le visage et l’uniforme couverts de farine, ont décidé de rejoindre l'usine pour lui permettre de continuer de tourner : "Nous sommes dans une situation où on doit s'entraider, être unis. Je n'ai pas fait de service militaire, je ne sais pas utiliser une arme, mais je veux me rendre utile."

Même Vitaly, un élu local, est venu aider : "Cet endroit est devenu l'une des entreprises les plus stratégiques de la ville, car il y a un risque que Kiev soit encerclée. Si c'était le cas, l'approvisionnement en nourriture deviendrait très difficile." Ici, à l'image du maire de la ville, aucun employé n'envisage une défaite ukrainienne à Kiev.