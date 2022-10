Guerre en Ukraine : à Kherson, l'armée russe évacue les civils en attendant l'offensive ukrainienne

L'armée russe a commencé à évacuer des milliers d'habitants de la ville de Kherson (Ukraine), mercredi 19 octobre, en prévision d'une possible offensive ukrainienne pour reprendre la ville.

Devant les bateaux, les files s'allongent. Les 50 000 habitants restés à Kherson (Ukraine) commencent à quitter la ville. Leurs visages sont fermés. Ils quittent leurs maisons peut-être pour toujours. Cette évacuation a été ordonnée par les autorités d'occupation russes, inquiètes de l'avancée des troupes ukrainiennes. Interrogés par la télévision russe, certains affirment craindre pour leur vie.

Kherson, seule grande ville conquise par les Russes

Kherson, qui comptait 300 000 habitants avant la guerre, est la seule grande ville conquise par les Russes. Le pont reliant la ville à la rive gauche a été bombardé, en amont un autre pont est lui aussi hors service. Gênés dans le ravitaillement et isolés, les Russes sont sous la menace des Ukrainiens. "Notre priorité est de préserver la vie de nos civils et de nos militaires. Nous agirons consciemment, sans exclure de prendre les décisions les plus difficiles", a admis Sergueï Sourovikine, commandant des troupes russes en Ukraine.