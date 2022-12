Guerre en Ukraine : à Kharkiv, le début d'un lent et difficile travail de reconstruction

La reconstruction s'amorce lentement à Kharkiv, en Ukraine. Mais les coupures d'électricité et les faibles moyens à disposition compliquent la tâche des Ukrainiens, qui réclament de l'aide.

À Kharkiv (Ukraine), des centaines de milliers de logements sont à reconstruire. Dans le quartier au nord de la ville, ligne de front voilà encore quelques semaines, les immeubles sont éventrés. Ruslan Kramarenko, entrepreneur dans le bâtiment, a entamé ses premiers chantiers, mais rien n'est simple sans électricité. "Tous nos outils doivent être branchés sur secteur, donc on est obligé d'apporter ce générateur", indique-t-il en le transportant.



L'urgence est partout

Pour entamer les travaux, le propriétaire de cette maison a mis un peu d'argent. Dans les gravats, un ouvrier découvre un uniforme russe. Pour la plupart des bâtiments, le plus urgent à réparer est la toiture. "On met une charpente et du plastique pour que la maison ne s'abîme pas plus cet hiver", explique Ruslan. L'urgence est partout. Le chef d'entreprise réclame des générateurs, des accumulateurs et de l'essence à l'Europe.