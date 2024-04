Guerre en Ukraine : à Kharkiv, l’offensive russe se fait de plus en plus intense Durée de la vidéo : 4 min Guerre en Ukraine : à Kharkiv, l’offensive russe se fait de plus en plus intense En Ukraine, une équipe du 20 Heures s’est rendue à Kharkiv, visée par des frappes russes de plus en plus importantes. Le président Zelensky s’inquiète d’une offensive plus vaste sur la deuxième plus grande ville du pays. (France 2) Article rédigé par France 2 - S. Perez, C. Cormery, D. Padalka, V. Hryshko, P. Miette France Télévisions JT de 20h France 2

Des alertes 10 à 15 fois par jour. Depuis un mois, Kharkiv ne connaît pratiquement plus le silence. La deuxième ville ukrainienne, située à 30 km de la Russie, est de nouveau dans le viseur de Moscou. L'antenne de télévision a été ciblée cette semaine. Fin mars, la centrale n°5 qui fournissait 50% de l’électricité, a été frappée. Cinq missiles ont éventré une compagnie énergétique. Puisque les machines datent de l’ère soviétique, les techniciens ukrainiens n'ont plus de pièces de rechange, et font au mieux pour fournir du chauffage l’hiver prochain. Kharkiv organise sa défense Nouvelle alerte, un missile a été localisé dans le ciel de Kharkiv. Les équipes de France Télévisions suivent le directeur vers l’abri souterrain. Pour les employés, la routine est épuisante. Le missile s’est écrasé dans un village voisin, faisant deux blessés. Autre bruit obsédant, les générateurs, de jour comme de nuit. Seul 1 million d'habitants demeure, alors qu'ils étaient 3 millions avant la guerre. Face à l’intensification des attaques russes, l’armée ukrainienne a aligné des dents de dragon à 5 km de la frontière pour empêcher l’incursion de blindés ennemis. Un peu plus loin, le réseau de tranchées ne cesse de s’agrandir. Sur plusieurs lignes, la ville consolide sa défense.

