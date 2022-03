Guerre en Ukraine : à Izioum, le désespoir des habitants après le passage de l'armée russe

Aux alentours d'Izioum, au sud de Kharkiv et à l'est de l'Ukraine, des villes et des villages ont été réduits à néant. Seules quelques bêtes s'aventurent à travers les gravats et les habitations détruites. Un habitant, dévasté, parcourt les ruines de la maison familiale. "Il est en train d'effacer la population, peut-être pour essayer de faire fuir les gens, détruire l'Ukraine définitivement", déplore Mykola Shaposhnyk, habitant de Hrushuvakha. Une école située à Barvinkove a elle aussi été anéantie par les frappes russes.



Deux semaines de combats intenses

"Regardez autour de vous, c'est ce qu'ils appellent la libération. Regardez, c'est pareil dans tous les villages", condamne Oleksandr Balo, un autre habitant ukrainien. À Izioum, une grande partie de la ville a été détruite après deux semaines de combats intenses. Selon le maire, 20 000 personnes sont toujours piégées à l'intérieur de la ville.