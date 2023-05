Guerre en Ukraine : à Bakhmout, les combats font rage

Les combats se poursuivent âprement entre Russes et Ukrainiens dans la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Le groupe paramilitaire Wagner, qui combat pour la Russie, a sévèrement critiqué cette dernière pour ne pas lui avoir envoyé les munitions promises.

Bakhmout, en Ukraine, devait être une victoire éclair pour le président russe, Vladimir Poutine. Des milliers de ses soldats y ont pourtant péri. Les Ukrainiens tiennent toujours une partie de la ville, comme le montre un reportage de la chaîne britannique BBC. "Si nous battons en retraite, nous pourrons sauver quelques vies. Mais ensuite, nous devrons donner l'assaut, et nous perdrons beaucoup plus de vies. Nous devons rester ici jusqu'à la fin", explique un soldat.

Wagner estime avoir été "trompé" par la Russie

Il y a une semaine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, qui officie pour la Russie, menaçait de quitter Bakhmout le 10 mai s'il ne recevait pas les munitions nécessaires. Mardi 9 mai, il est revenu sur cet ultimatum. "On nous a promis qu'ils nous donneraient les munitions le 7 mai. Nous sommes le 9 et ils nous ont donné 10% de ce que nous demandions. Nous avons été trompés. Nous ne quitterons pas Bakhmout et continuerons à insister pour recevoir des munitions pendant quelques jours", précise Evgueni Prigojine.